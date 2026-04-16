Brittisk radioprofil tvivlar på Isak – jämför med Torres

Brittiske radioprofilen Simon Jordan är djupt skeptisk till Alexander Isaks framtida prestationer i Liverpool, och drar oroande paralleller till Fernando Torres karriär efter skada och flytt.

Radioprofilen Simon Jordan uttrycker djup skepticism kring den svenske anfallarens förmåga att leverera på toppnivå framöver. I podcasten White & Jordan drar han en obehaglig parallell till Fernando Torres , en gång en hyllad Liverpool -spelare, vars karriär efter en flytt till Chelsea och en efterföljande skada aldrig återfann samma gnista.

Hugo Ekitiké, vars frånvaro på grund av en hälseneruptur i Champions League-matchen mot PSG innebär en potentiellt långvarig konvalescens, förväntas nu ge Alexander Isak en betydligt större roll i Liverpools anfallsspel.

Isak själv har nyligen återhämtat sig från ett benbrott som höll honom borta sedan december och gjorde mot PSG sin första start för året.

Jordan betonar att stora värvningar som inte omedelbart lyckas prestera ofta får se sina karriärer ta en negativ vändning. Han medger att Isak har potential att övervinna dessa utmaningar, men att det krävs en anmärkningsvärd prestation för att lyckas efter en initialt svag start, särskilt under den press som nu vilar på hans axlar.

Återigen pekar Jordan på fallet Fernando Torres som ett varnande exempel.

Torres, som gjorde succé på Merseyside innan han flyttade till London, kunde aldrig återfinna samma målform efter en skada hos Chelsea.

Jordan beskriver hur publiken till slut önskade att han skulle göra mål av ren medkänsla, en situation ingen spelare vill hamna i.

Alexander Isaks statistik för säsongen är hittills blygsam, med elva framträdanden i Premier League och endast två gjorda mål





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

