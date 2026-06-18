Brittiskt fyllnadsval, iransk reaktion och eländen i Kongo - här är dagens nyheter

Flera betydande händelser inträffar samtidigt. I England avgörs ett viktigt fyllnadsval som kan påverka framtiden för Labour-partiet. Irans högste ledare kritiserar USA:s president för sin roll i den nyligen uppnådda överenskommelsen. I Storbritannien har en tragisk olycka inträffat på en djurpark där ett barn råkat ut för ett krokodil. I Mellanöstern har USA blockerat iranska hamnar släppts, medan Israel etablerar en ny säkerhetszon i Libanon trots vapenstillestånd. Även andra nyheter: långa köer på Ölandsbron efter en bilbrand, en utredning om statsministerKristerssons fru Birgitta Ed som loses av flera medlemmar, dödstalet i ebolaepidemin i Kongo ökar, och ett sjukdomsfall på SSAB i Luleå.

Vid 23 svensk tid stänger vallokalerna i valkretsen Makerfield i nordvästra England. Valet, som avgörs av knappt 80 000 invånare, kan bli ett av de mest betydelsefulla fyllnadsvalen i brittisk politisk historia, skriver Vinner.

Labours Andy Burnham får han en plats i det brittiska parlamentets underhus. En förutsättning för att utmana Keir Starmer om nycklarna till 10 Downing Street. Irans högste ledare kallar Trump "desperat". I ett uttalande uppläst i iransk statlig tv, kommenterar Irans högste ledare ayatolla Mojtaba Khamenei för första gången uppgörelsen som slutits mellan USA och Iran, skriver TT.

- I händelseförloppet som lett fram till det här stadiet, har ansvariga tjänstemän, motiverade av uppriktighet och välvilja, gjort omfattande ansträngningar - och så var det självklart den amerikanske presidenten som, i desperation, använde alla former av påtryckning för att få till detta, säger Khamenei. En treårig pojke ådragit sig livshotande skador efter att han hamnat i ett krokodilinhägnad på en djurpark i Storbritannien, rapporterar BBC.

Pojken fördes till sjukhus med allvarliga skador och befinner sig i ett kritiskt men stabilt tillstånd, enligt polis. En man i 30-årsåldern har gripits och misstänkts för mordförsök. Polisen tror inte att mannen och barnet kände varandra. Trafiken till och från iranska hamnar har släppts på i Hormuzsundet, enligt USA:s vicepresident JD Vance, skriver TT.

Den amerikanske vicepresidenten bekräftar att landets flotta har lyft på blockaden av olje- och handelsfartyg på väg till och från iranska hamnar i söder. Vance uppger också att vidare förhandlingar med Iran ska resultera i ett mer utförligt avtal kring bestämmelserna om sundet. En sådan kritisk sjöväg "ska aldrig kunna användas som ett strypgrepp i den globala ekonomin någonsin igen", säger han.

Det är långa köer över Ölandsbron efter att en bil brunnit på länsväg 137 mellan trafikplats Ölandsleden och Tallhagen, rapporterar. Tredje gången Birgitta Ed granskas av kyrkan. I september 2024 inleddes ett tillsynsärende mot statsministerns fru, och så sent som i maj i år ytterligare ett. Utredningen från 2024 fick påföljden "biskopen ämnar föra samtal med aktuell präst".

Vad gäller ärendet i maj beslutades det inte om någon åtgärd. 202 personer har bekräftats döda i ebola i Kongo-Kinshasa, uppger Afrikanska unionens smittskyddsorgan Africa CDC på torsdagen. - Vi är rädda att detta kan pågå i ett år innan epidemin är över, sa Bruno Michon, IFRC:s operativa chef i Bunia. Ytterligare ett sjukdomsfall på SSAB:s anläggning i Luleå har upptäckts. Arbetet har pausats på en del av platsen, rapporterar TT.

En anställd hos en underentreprenör fick på torsdagsförmiddagen näsblod, och enligt företagets nya rutiner fick personen direkt uppsöka vård. - Vi har inte pausat hela arbetet, däremot står det stilla där just den personen var och arbetade, säger Martin Gidlund, kommunikationsansvarig på SSAB, till Norrbottens-Kuriren. Tre av de sju medlemmar i Strängnäs domkapitel som ska utreda statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed hoppar av utredningen. Detta på grund av privata kopplingar till Ed, skriver Aftonbladet.

En har verkat som regeringens särskilda utredare, en annan sitter i en styrelse med Göran Thorstenson, som tillsammans med Ed driver Fållöknastiftelsen. En tredje har hållit en andakt på Birgitta Eds herrgård. Israel har dragit en ny gräns i södra Libanon, och har för avsikt att bli kvar i landet, skriver TT. Det trots att USA och Iran har nått en överenskommelse som ska innebära en omedelbar vapenvila, och inkludera attacker i Libanon.

Det visar sig på en karta som den israeliska militären publicerat, där man märkt upp en "säkerhetszon" som sträcker sig ungefär en mil in över landgränsen. En talesperson från den israeliska militären uppger att man kommer att fortsätta att undanröja hot, även om dessa identifieras bortom den utpekade zonens gräns. I USA har bensinpriserna sjunkit till ett nationellt genomsnitt på under 3,99 dollar per gallon (3,78 liter), skriver TT.

Prisnivån sjunker sedan Iran och USA i natt skrivit under en avsiktsförklaring och är överens om att få ett slut på kriget





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