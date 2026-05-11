Broders våld mot kvinnor i Sverige

Den äldre bruden dömdes till fängelse i två år och nio månader för en grov misshandel. Somare yngre bror blev dömd till fängelse i två år och nio månader för en grov misshandel och en våldtäktsdömdes till tre och ett halvt års fängelse för våldtäkt, misshandel och skadegörelse men bedöms inte utvisas. Toinen däckades för våldtäkt mot en annan kvinna och sexuellt ofredande mot en mindreårig flicka.

Öppna bild i helskärm Storebrodern kom till Sverige från Gaza 2014. Fem år senare kom hans lillebror hit. De är i dag 34 respektive 29 år gamla.

I sina asylansökningar hävdade de bland annat att de levde under hot från sina farbröder som uppgavs vara inflytelserika Hamasmedlemmar.ansåg inte att berättelserna var sannolika, och deras överklaganden avslogs i domstol. Därefter har de i perioder haft tillfälliga uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. I övrigt har de levt i Sverige utan uppehållstillstånd. Båda har gift sig med svenska kvinnor.

Den äldre brodern har fått en dotter, den yngre är barnlös. År 2021 dömdes de till fängelse i två år och nio månader för en grov misshandel som de utförde ihop med en tredje man. De slog offret med bland annat underredet till en bilbarnstol, delvis när han låg ner, och han fick livshotande skador på hjärnhinnan. Bröderna frigavs villkorligt i februari 2023.

I augusti 2024 våldtog storebrodern sin dåvarande fru. Han dömdes i hovrätten, mot sitt nekande, till tre och ett halvt års fängelse för våldtäkt, misshandel och skadegörelse. Han utvisades också på livstid. Lillebrodern våldtog en 15-årig flicka i juli 2023, under prövotiden efter hans villkorliga frigivning.

Han dömdes nyligen i hovrätten mot sitt nekande för våldtäkt och sexuellt ofredande efter att tidigare ha skickat en bild på sin erigerade penis till flickan. Straffet blev tre års fängelse





