Brödet fortsätter mellan USA, Iran och mellanösternkonflikter

Sammanfattning: Nedtonade men pågående militära konflikter mellan Israel och Hizbollah i Libanon trots officiell vapenvila. USA förbereder för högre diplomati med Iran i Schweiz samt libanesisk-israeliska samtal i Washington. Irans militär påstår att USA inte fullt ut följer avtalet medan USA försöker bibehålla eldupphör. Civilianförluster ökar.Lärdjur: Läkare utan gränser rapporterar om över 25 dödade och 37 skadade i södra Libanon efter israeliska bomber. Konflikten fortsätter trots fredagsöverenskommelse.Bräcklig vapenvila: Ett eldupphör trädde i kraft fredag eftermiddag mellan Israel och Hizbollah, men flera flyganfall har ägt rum under natten, särskilt mot staden Nabatieh. Iran påstår att USA inte avvecklat militära operationer i hela regionen, inklusive Libanon.USA‑Iran‑samtal: En iransk delegation ska resa till Schweiz för att möta USAs sändebud Steve Witkoff. Mötet var ursprungligen planerat fredag men har skjutits upp. Parterna har undertecknat ett ramavtal med 60 dagars implementeringsperiod.Internationell respons: Libanons president Joseph Aoun har bekräftat planerna för samtal med Israel i Washington under juli. USA:s utrikesminister Marco Rubio har meddelat detta efter ett samtal med Aoun. Trump säger att han uppmanat Israel att acceptera eldupphöret med Hizbollah, men ger inte detaljer om kontakt med Netanyahu.Hormuzsundet: Irans militär påstår att sundet är stängt för fartyg på grund av amerikana överträdelser. JD Vance (USA) säger att det saknas bevis för en sådan stängning.

JD Vance uttrycker försiktig optimism gällande ett tidigt beslut om att åka till Schweiz för fortsatta samtal, menhävdar att ett 60 dagar långt eldupphör mellan USA och Iran bör hållas.

Samtidigt bestrider han uppgifter om att Hormuzsundet är stängt. Mellan Iran och USA pågår förberedelser för nya möten i Schweiz, medan Iran anger att USA inte har fullt ut uppfyllt villkoren i det tidiga samförståndsavtalet, särskilt vad gäller militära operationer i Libanon. Trots officiella förklaringar från Irans militär fortsätter spänningarna med konflikter i södra Libanon. Hizbollah har utfört attacker mot israeliska styrkor och lovar att försvara libanesiskt territorium.

Israel svarar med luft- och artilleriangrepp, vilket leder till civilianförluster, inklusive dödandet av en familj. Läkare utan gränsen beskriver situationen som förödande med många allvarligt skadade. Nästa runda av libanesisk-israeliska samtal är planerad för 23-25 juni i Washington, DC, under amerikanskt patro Hgill, parallellt med möten mellan USA och Iran i Schweiz om Irans atomprogram. USA:s president Trump meddelar att han bad Israel att acceptera eldupphöret med Hizbollah, men specificerar inte om han talade med Netanyahu.

Trots officiell vapenvila från fredag eftermiddag har det varit flera överträdelser med israeliska attacker som fortsätter att skada civila och infrastruktur i södra Libanon. Situationen förblir känslig med en bräcklig överenskommelse som hänger på ett nystav





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Israel Hizbollah Libanon Vapenvila Hormuzsundet Diplomati Atomprogram Konflikt Civila Förluster Washington Schweiz Donald Trump JD Vance Benjamin Netanyahu Joseph Aoun Marco Rubio Steve Witkoff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nytt avtal mellan USA och Iran öppnar för Hormuzsundet - Israel kvar i LibanonEtt nytt samförståndsavtal mellan USA och Iran efter dödandet av ayatolla Khamenei leder till att Hormuzsundet väntas öppnas. Israellovat att upphöra med attacker i Libanon men behåller styrkor i södra Libanon. Blockader hävs och oljepriser kan sjunka.

Read more »

Hizbollah-Israel vapenläge - Iran kritiserar Israels attacker på Libanon och förhandlingar med USA skjuts påHizbollah och Israel har enligt källor kommit överens om en vapenläge medan Iran attacker mot Libanon och förseningar i USA-Iran förhandlingar. Artikel covering vapenlägesavtalet, Irans reaktion, blockaden i Hormuzsundet och Norge förslag mot bosättningar.

Read more »

Israel-Libanon-konflikt: USA och Iran ställer in fredssamtal, Israels säkerhetsminister rasarIsrael har angripit Libanon, minst 25 personer har dödats. USA och Iran har avlyst fredssamtal. Israels säkerhetsminister rasar. Norge föreslår förbud mot handel med israeliska bosättningar. Frankrikes utrikesminister kräver stopp på Israels fientligheter i Libanon.

Read more »

Libanon: Fem döda i nya attacker – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »