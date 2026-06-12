Bröllopskoordinatorns bästa råd för en lyckad fest

Bröllopskoordinatorn Johanna Kajson delar med sig av sina bästa tips för att planera ett minnesvärt bröllop, från budget och gästlista till musik och mat. Lär dig undvika vanliga misstag och skapa en kärleksfest som varar.

Att planera ett bröllop är en av de mest spännande men också utmanande uppgifterna ett par kan ge sig in i. Med hundratals bröllop i bagaget vet bröllopskoordinatorn Johanna Kajson precis vad som krävs för att skapa en kärleksfest att minnas.

I 15 år har hon hjälpt par över hela Sverige, från kända ansikten som Kenza och Aleks till Maja och Victor Lindelöf Nilsson, och hon har sett allt från de mest budgetvänliga till de mest påkostade firandet. Här delar hon med sig av sina bästa råd för att undvika vanliga misstag och göra bröllopsdagen oförglömlig. Första steget är att börja planera i god tid, helst 1,5 till 2 år innan bröllopet.

Det ger par möjlighet att boka de populäraste leverantörerna och lokaler. Johanna betonar vikten av en planeringslista där paret bestämmer vad som är viktigast för just dem. Många påverkas av andras åsikter, men hon råder att hålla fast vid sin egen vision. Ett vanligt misstag är att lägga pengar på saker som inte känns rätt, som en dyr tårta när ingen i paret gillar tårta.

Budgeten är avgörande och påverkas direkt av gästlistan, så den måste vara exakt från början. Sociala medier har förändrat bröllopsplaneringen, men Johanna varnar för att försöka efterlikna stylade fotograferingar. Många par kommer med moodboards från Instagram, men bilderna speglar sällan verkligheten. Det kan leda till orealistiska förväntningar och onödiga utgifter.

Istället rekommenderar hon att anlita en professionell bröllopsfotograf som kan fånga stunden precis som den är. Att spara in på fotografen och välja en kompis eller hobbyfotograf är en risk; många par blir missnöjda när viktiga ögonblick missas. Om budgeten är tight, boka fotografen färre timmar istället för att tumma på kvaliteten. Mat och dryck är en annan kritisk punkt.

För lite mat eller dryck är ett av de vanligaste misstagen. Johanna råder att prata med cateringfirman för att säkerställa tillräckliga portioner och att ha snacksbuffé under kvällen. Nattamat är också viktigt för att hålla festen igång. Bordsplaceringen kan vara klurig, men hon föreslår att blanda gäster från olika familjer och vängrupper för att skapa en trevlig stämning.

Glöm inte musiken - den ska finnas överallt och hela tiden, särskilt under minglet där många glömmer att sätta upp en högtalare. En annan detalj är brudskålen; ofta ingår bara ett glas bubbel, men när skålen varar i upp till 1,5 timme behövs mer. Små detaljer som en båge av tända bloss ser vackra ut på bild, men är inte alltid roliga för gästerna att hantera.

Genom att tänka på hela upplevelsen för gästerna - från välkomstdrink till sista dansen - kan paret skapa en fest som både de och deras gäster kommer att minnas med glädje





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bröllopsplanering Budget Fotograf Mat Och Dryck Bordsplacering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Björn Frantzén, världens bästa kock, tar hem ytterligare en stjärnaKocken Björn Frantzén, som tidigare vann världscupen, har nu ytterligare en restaurang med tre stjärnor i Guide Michelin i Dubai. Detta gör honom till världens enda kok som har tre restauranger med tre stjärnor.

Read more »

Bästa ölen och snapsen till midsommarfirandetÖl, snaps och alkoholfritt – experten tipsar om drycker som passar perfekt till midsommarfirande och i sommarsolen.

Read more »

Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstipsHär är det bästa på SVT Play, Netflix, HBO Max, Apple TV+, Prime video, SF Anytime, TriArt med mera vecka 23, 2026.

Read more »

Här är veckans bästa streamingtips!Hyllning till filmfotografen som sköts ihjäl under inspelning · Dokumentär om modeskaparen Marc Jacobs.

Read more »