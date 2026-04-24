Brottsutredningen mot Fed-chefen Jerome Powell nedlagd

USA:s justitiedepartement lägger ner brottsutredningen mot Fed-chefen Jerome Powell gällande renoveringskostnader för centralbankens huvudbyggnad. En intern granskning kommer att genomföras istället.

Justitiedepartementet i USA har beslutat att lägga ner den brottsutredning som riktades mot Jerome Powell , ordförande för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed). Beskedet kom på fredagen och bekräftades av Jeanine Pirro, den högsta federala åklagaren i District of Columbia, via plattformen X. Utredningen hade sin grund i en omfattande renovering av Feds huvudbyggnad, ett projekt som uppskattades till 2,5 miljarder dollar.

Istället för att fortsätta med en rättslig process kommer generalinspektören för Federal Reserve att genomföra en intern granskning av de höga kostnaderna som uppstått i samband med renoveringen. Pirro understryker dock att hon inte kommer att tveka att återuppta brottsutredningen om nya fakta framkommer som motiverar det. Nedläggningen av utredningen ses som en potentiell underlättnad för Donald Trump, som nu kan få lättare att nominera Kevin Warsh som ny Fed-chef.

Den pågående utredningen har skapat osäkerhet och potentiellt hindrat Trumps möjligheter att påverka centralbankens ledning. Powell själv har konsekvent hävdat att utredningen är politiskt motiverad och att den egentligen handlar om att centralbanken inte har sänkt styrräntorna i den grad som president Trump önskat. Han har beskrivit situationen som en attack mot centralbankens oberoende och dess förmåga att fatta beslut baserat på ekonomiska förhållanden snarare än politiska påtryckningar.

Denna synpunkt har fått stöd från centralbankskollegor världen över, inklusive Erik Thedéen, riksbankschef i Sverige, som har beskrivit situationen som en pågående attack mot centralbankens oberoende. Trump har vid flera tillfällen uttryckt sin missnöje med Powell och Feds politik, och har bland annat använt sig av nedlåtande benämningar som ”en envis åsna” för att beskriva Fed-chefen. Kärnan i konflikten ligger i frågan om centralbankens oberoende.

Powell har betonat att Feds uppgift är att sätta räntorna baserat på bevis och ekonomiska förhållanden, och att penningpolitiken inte får styras av politiska påtryckningar eller hot. Han har varnat för att en politisering av penningpolitiken skulle kunna skada den ekonomiska stabiliteten och undergräva förtroendet för centralbanken. Utredningen mot Powell har väckt oro bland ekonomer och observatörer, som befarar att den kan skapa ett prejudicerande fall som underminerar centralbankens oberoende i framtiden.

Nedläggningen av utredningen kan därmed ses som en viktig signal om att centralbankens oberoende fortfarande värderas högt, men situationen kräver fortsatt vaksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att den interna granskningen av renoveringskostnaderna fortfarande pågår och att eventuella oegentligheter som upptäcks kan leda till ytterligare åtgärder. Den fortsatta dialogen mellan centralbanken och den politiska ledningen kommer att vara avgörande för att säkerställa en stabil och oberoende penningpolitik i framtiden.

Denna händelse understryker vikten av att upprätthålla en tydlig åtskillnad mellan politik och penningpolitik för att bevara förtroendet för det ekonomiska systemet





