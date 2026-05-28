Bruno Fernandes nära Watford-affär: Hur en avbruten flytt förändrade allt

Manchester United-stjärnan Bruno Fernandes avslöjar i en podcast hur en nästan genomförd utlåning till Watford för tretton år sedan påverkade hans självförtroende och karriär. Efter att ha betvivlat sig själv fick han ett telefonavtal som förändrade allt - han stannade i Udinese och började en resa som senare ledde till stjärnstatus i Premier League.

För över tretton år sedan var Bruno Fernandes nära en flytt till Watford , men i sista stund blåste affären av. I en podcast berättar Manchester United -stjärnan hur den här erfarenheten påverkade honom kraftfullt.

Han hade just skrivit på för Udinese, som ägs av samma familj som Watford, och var tvungen att fundera på en utlåning på grund av det stora laget. Fernandes kände sig oönskad och ifrågasatte sig själv. Men i det avgörande ögonblicket ringde sportchefen och sa att tränaren älskade hans attityd och ville att han skulle stanna. Han lovade att Fernandes skulle få lära sig och lyckas på lång sikt.

Fernandes stannade och utvecklades sedan kraftfullt, med elva mål och tretton assist på nittio fem matcher för Udinese. Han fortsatte till Sampdoria och sedan Sporting i Portugal innan han gjorde det stora steget till Manchester United. Hittills har han levererat över hundra mål och lika många assist för United, vilket visar på hans exceptionella utveckling och karriär





