En brutal knivattack på en man i Belfast filmades av ett vittne och har lett till protester och kaos i stadsdelen. Gärningsmannen, en 30-årig sudanesisk flykting med uppehållstillstånd, misstänks för mordförsök. Offret, en 40-åring, skadades allvarligt. Premiärministern har kallat attacken avskyvärd.

I Belfast skedde en brutal knivattack på en man på en öppen gata i norra delen av staden. Händelsen inträffade måndagskvällen klockan 22.30 utanför ett flerfamiljshus och filmades av en tillfällig vittne.

På videon, som spridits brett på sociala medier, ser man hur gärningsmannen går till attack, sätter sig på offret och hugger honom flera gånger i huvudet. Flera personer som var på platsen försökte ingripa och stoppa attacken, bland dem Maitiu Mag Tighearnan som använde en hurleyklubba för att slå på gärningsmannen, enligt Belfast Telegraph. Offret, en 40-årig man, tillförddes allvarliga skador till ansikte, bakhuvud och ögon enligt Sky News.

Gärningsmannen är en 30-årig man från Sudan som har ett femårigt uppehållstillstånd som flykting. Han kom från Paris till Nordirland och ansökte om asyl den 10 februari 2023. HanMisstänks nu för mordförsök och vapeninnehav. Polisen har inte kunnat fastställa något klart motiv men utesluter för närvarande terrorbrott.

På tisdagskvallen samlades flera hundratals invånare i Belfast för att protestera mot attacken. Demonstrationen utvecklades snabbt till ett kaost Medicationen med att personer kastade föremål mot polisbilar och blockerade vägar. Flera sopkistor och fordon sattes i lågor. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kallade attacken för avskyvärd och uttryckte sin solidaritet med offret och de som ingrep.

Han tackade räddningstjänsten och de privatpersoner som försökte hjälpa och förklarade att han inte har någon tolerans för sådant våld på gatorna. Händelsen har väckt stark chock och oro i samhället och understryker frågor om säkerhet och sammanhållning i Nordirland





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Belfast Knivattack Flykting Mordförsök Polis

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