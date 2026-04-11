Bryggmans hemlighet: Från direktskottsträning till slutspelsframgång

Lars Bryggman, Skellefteås skarpskytt, har blommat ut i slutspelet tack vare intensiv träning. 33-åringen avslöjar hemligheten bakom sina mål och blickar framåt mot SM-finalen.

Skarpskytten Lars Bryggman , 33, är en central figur i Skellefteå s jakt på SM-finalen. Med tre mål på de två första matcherna mot ärkerivalen Luleå , har Bryggman visat sin potential som en avgörande spelare i slutspelet. Hans fyra slutspelsmål på sju matcher placerar honom bland de främsta målskyttarna i laget, enbart överträffad av spelare som Anton Levtchi, Daniel Zaar och David Tomasek. Bryggmans väg till framgång har varit lång och krokig, med erfarenheter från både svensk och finsk hockey.

Uppväxten präglades av flyttar och olika klubbtillhörigheter, från Piteå till Säffle och Värmland, vilket gjorde det svårt att utveckla en stark klubbkänsla. Han inledde sin juniorhockey i Skellefteå och gjorde SHL-debut i Luleå, men fann sig själv mestadels utlånad till Asplöven i allsvenskan. Den erfarenheten blev en lärorik period för honom. Efter att ha spelat i Asplöven och Pantern i allsvenskan, fick Bryggman chansen i SHL igen, denna gång med Malmö. Där spelade han i drygt fem säsonger innan han flyttade till finländska Pelicans. Denna säsongen med Skellefteå blir också hans sista i klubben för denna gång, då han återvänder till Finland nästa säsong. \ Bryggman har visat att det aldrig är för sent att utvecklas. Vid 30 års ålder bestämde han sig för att förbättra sitt direktskott, vilket har visat sig vara en framgångsrik satsning. Genom att fokusera på snabbhet och precision, snarare än ren råstyrka, har han finslipat sina skottförmågor. Han använde sig av träningsredskap som studsband för att optimera sin träning. Denna fokuserade träning under sommaren 2023 har gett resultat, med ett av målen i den andra matchen som ett direkt resultat av hans förbättrade teknik. Bryggman medger att han önskar att han hade börjat tidigare med denna satsning, men betonar att utveckling är en kontinuerlig process. Han tror att man alltid kan hitta nya sätt att förbättra sitt spel, även när man blir äldre. \ Trots sin erfarenhet av matcher mot Luleå, betonar Bryggman att rivaliteten inte känns lika stark längre, då spelartruppen ständigt förändras. Han framhäver att det bara är Joel Lassinantti kvar från hans tid i Luleå och endast Händemark och Carl Persson i Malmö. Bryggmans poängproduktion i Finland har visat sig vara imponerande, speciellt under säsongen 2023/24 där han gjorde 20 mål och 23 mål säsongen efter. Han ser fram emot att fokusera på slutspelet och är öppen för att utforska nya träningsmål under kommande säsong. Hans inställning till hockey är passionerad och driven av viljan att ständigt utvecklas. Bryggman är ett levande exempel på att hårt arbete och vilja att lära sig kan leda till framgång, även på en högre ålder. Hans fokus ligger på nuet, på att bidra till Skellefteås jakt på SM-guldet, och framtiden får visa vilka nya mål han sätter för sig själv





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fängelsestraff för stöldturné – så stal männen pengar från äldreTvå män döms till fängelse efter att ha stulit bland annat plånböcker och bankkort från äldre personer i butiker runt om i landet. Stölderna har skett i Sala, Gävle, Härnösand, Uppsala, Kalix, Vännäs, Kramfors och Säter.

Lars Friis Favorit till Tränarjobbet i Malmö FFDanske Lars Friis pekas ut som favorit att bli ny tränare för Malmö FF. Artikeln analyserar kraven för jobbet och Friis tid i Sparta Prag, där han senast var verksam. Malmö FF siktar på att presentera en ny tränare innan november är slut.

Skellefteå krossade Luleå i dramatisk semifinal: Bryggman lyser starktSkellefteå AIK dominerade Luleå Hockey i den andra semifinalen i SHL, vilket resulterade i en kross. Bryggman och hans kedja stod för offensiven, medan Luleå hade svårt att matcha Skellefteås tempo. Luleå står nu inför en svår uppgift för att fortsätta i slutspelet.

Bryggmans briljans lyfter Skellefteå mot finalLars Bryggman har visat upp en imponerande målform i SM-slutspelet, vilket ger Skellefteå ett starkt utgångsläge i semifinalen mot Luleå.

Ny vändning i danska regeringsförhandlingarModeraternes partiledare Lars Løkke Rasmussen, som är vågmästare i den danska regeringsbildningen, har tillfälligt avbrutit förhandlingar…

Melania Trump distanserar sig från Epstein och möts av kritik från offerMelania Trumps uttalande om Jeffrey Epstein har mötts av kritik. Hon förnekar kopplingar, men offer ifrågasätter hennes agerande och anklagar henne för att flytta ansvar.

