Brynäs IF: Starkare än någonsin – här är siffrorna som bevisar det

SHL-laget Brynäs IF visar upp en imponerande samhällseffekt på 326 miljoner kronor per år, tack vare starkt partnerskap, engagerade medlemmar och en betydande roll i Gävles näringsliv och samhällsutveckling. Föreningen satsar på ungdomar, gemenskap och en bättre framtid.

11 000 medlemmar, 1 400 företagspartners och en samhällseffekt värd 326 miljoner kronor – detta är siffrorna som illustrerar Brynäs IF:s styrka, en styrka som sträcker sig långt bortom isrinken. Jakob Westerlund, kommersiell chef hos Brynäs IF, framhåller att den största positiva effekten skapas genom samarbete med partners, engagemang från publiken och hela regionens gemensamma ansträngningar.

Det är en verklighet som bekräftar att Brynäs är mer än bara idrott, och detta understryks av SHL:s färska impactrapport som visar ett imponerande samhällsvärde på 326 miljoner kronor per år. Denna siffra representerar tusentals relationer, möjligheten för barn att få en starkare start i livet, ungdomar som finner en väg framåt, och människor som upplever tillhörighet, gemenskap och stolthet. Under Impact Week framförde Thomas Di Leva sin Gävlelåt, och den stolthet som han förmedlar delar Brynäs i sitt engagemang för positiv samhällsutveckling, betonar Jakob Westerlund.\Brynäs IF har under ett decennium, i samarbete med sina partners, investerat i projektet En bra start. Detta initiativ erbjuder barn och ungdomar tillgång till såväl fysiska som sociala aktiviteter inom skolmiljön. Utvärderingar från pedagoger och lärare visar att 96 procent av dem är positiva till föreningens engagemang i skolan. Jakob Westerlund förklarar att föreningen arbetar med ett främjande och förebyggande perspektiv, där återkommande och långsiktiga aktiviteter prioriteras framför tillfälliga satsningar. Han menar att de positiva effekterna i skolorna bekräftar att föreningen är på rätt väg. I Gävle är Brynäs IF en unik aktör som samlar näringslivet på ett sätt som få, om ens någon, annan organisation lyckas med. Föreningen har ett omfattande nätverk av cirka 1 400 företag, som innefattar både stora koncerner och lokala småföretag. Jakob Westerlund understryker att partnerskap för Brynäs IF inte enbart handlar om exponering utan framförallt om samverkan för att skapa både ekonomiskt, socialt och mänskligt värde. Mötet mellan näringslivet och föreningen är där mycket av den verkliga förändringen sker. Ekonomiskt bidrar Brynäs matcher starkt till stadens besöksnäring genom ökade hotellnätter, restaurangbesök och transporter.\Föreningen har haft en stark tillväxt i medlemsantal, med ett rekord på över 10 000 medlemmar i höstas, en trend som fortsatt under årets första månader och nu närmar sig 11 000 medlemmar. Publiktillströmningen har också nått nya höjder, med ett genomsnitt på 7 857 besökare under SHL:s grundserie denna säsong. Jakob Westerlund betonar att detta rekord inte bara handlar om antalet medlemmar utan om kraften i gemenskapen. Brynäs strävar efter att göra Gävle bättre och att vara en samlingspunkt för hela regionen, där människor och företag möts kring gemensamma mål. Tillsammans bygger de framtiden för Brynäs IF. Texten är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Gefle Dagblads redaktion. För mer information om deras arbete, kontakta dem.





