Building Resilience: Three Simple Steps to Meet New Requirements for Critical Infrastructure

The article discusses the challenges faced by many communities and organizations in meeting the increasing demands of preparedness and resilience in the face of new requirements, such as the CER directive from the EU. It highlights the importance of understanding the current threat landscape and the need to strengthen existing capabilities. The article also emphasizes the need for collaboration and resource sharing to build resilience and prepare for various types of disruptions, such as cyber threats, extreme weather events, and supply chain disruptions.

EXTERN LÄNK: Läs hur du omsätter resiliens i praktiken för kritisk infrastruktur – ta del av guiden och kontakta Rambolls experter För många kommuner och bolag är det inte ett enskilt direktiv inom beredskap som skapar huvudbry.

Det är mängden. Nya krav, som exempelvis EU:s CER-direktiv, har lagts ovanpå ett redan pressat läge. Cyberhot, extremväder, störningar i leveranskedjor och ett mer spänt omvärldsläge gör att frågorna hamnar på ledningsbordet. Karin Palmblad, senior resiliensexpert på Ramboll, möter ofta verksamheter som vill göra mer men inte vet var de ska börja.

– Det är många utredningar inom alla samhällsviktiga sektorer, som transport, vatten och energi. Det hänger ihop med den nuvarande hotbilden, säger hon. Samtidigt har beroendena blivit fler, både till digitala system, leverantörer och andra aktörer. Då räcker det sällan att läsa in sig på ett nytt direktiv.

Frågorna blir snabbt konkreta: vad måste fungera, vilka andra är vi beroende av och vad händer om något brister? – Det gäller att förstå varför vi är samhällsviktiga och hur vi tillsammans kan förbereda oss för det oönskade, om vi behöver lagerhållning och vilka behov det offentliga har kopplat till oss som privat aktör. För Ramboll handlar motståndskraft inte bara om planer och krisövningar. Mycket kan skapas redan i tidiga skeden, till exempel när kritisk infrastruktur projekteras och byggs.

Då går det att väga in robusthet från början: reservlösningar, driftbehov, tekniska beroenden och hur anläggningen ska fungera även vid störningar. När arbetet rör en befintlig verksamhet utgår Rambolls modell för ökad beredskap och motståndskraft från tre steg. Det första är att kartlägga funktioner, system, leverantörer, kompetenser och samarbeten som redan finns på plats. Ofta handlar det inte om att börja från noll, utan om vad som behöver stärkas.

– Många aktörer har redan mycket på plats för att vardagen ska fungera. Frågan är hur de också ska fungera vid kris eller krig, säger Karin Palmblad. Det andra steget är att gå från lägesbild till handlingsplan. Då behöver verksamheten sortera vad som är mest bråttom, vem som äger frågorna och hur arbetet ska drivas vidare.

– Det kan till exempel vara att planera och genomföra övningar, utbilda personalen, skapa nya samarbeten eller bekräfta de relationer man redan har. Det är viktigt att ta analysen vidare och faktiskt sätta den i verket. För komplexa och mindre verksamheter blir resursfrågan kännbar. Allt går inte att bygga upp på egen hand.

Då blir samverkan mindre av ett honnörsord och mer av en praktisk nödvändighet. – Vi behöver öva tillsammans men framför allt lära känna varandra och ta reda på vilka behov som finns, var det går att ställa om och vad som behöver vara på plats tidigt. Det tredje steget är att pröva arbetet i praktiken. Ett avtal på plats eller ett lager i teorin betyder inte att verksamheten är förberedd.

Först i en övning märks det vem som gör vad, vem som fattar beslut och vad som måste hållas i gång först. – Man måste våga utmana den administrativa bördan. Det är viktigt med ordning och reda men nu skapar vi onödig administration i systemet. Även tillsynen behöver bli mer av ett tillsammansarbete för motståndskraften i praktiken.

När arbetet testas blir det också tydligare vad som saknas. Metoden går att använda vid flera typer av störningar, men prioriteringarna skiftar beroende på vad verksamheten behöver klara. – När det gäller cyber handlar det om utbildning, incidentrapportering och tidig krishantering. Vid extremväder måste man snabbt kunna gå ut med ett budskap till både allmänhet och internt.

Vid störningar i samhällsviktig verksamhet är privat och offentlig samverkan mycket viktig. För den ledningsgrupp som ännu inte kommit i gång kan en enkel krisövning vara ett bra första steg, gärna med fler deltagare än de vanliga krisfunktionerna. – Jag har aldrig mött en organisation som tycker att en sådan övning var slöseri med tid. Oftast tycker alla att det var så bra att vi måste göra mer av det, avslutar Karin Palmblad.

Så bygger du motståndskraft – tre enkla steg för att möta nya krav på kritisk infrastruktu





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Three Persons Missing in Görlitz Building Blast, Authorities Suspect Gas ExplosionGerman authorities are investigating a building collapse in Görlitz, eastern Germany, with three people still missing since Monday night. The incident is believed to be caused by a gas explosion.

Read more »

Arsenal's Impressive Journey Under Mikel ArtetaArsenal has been on an impressive journey under Mikel Arteta, with a convincing victory over Fulham with a score of 3-0. They have not lost a match since a match that seemed to cost them everything. They have not conceded a goal since then. Under Arteta's leadership, Arsenal has become better and better, with a stronger identity and a stronger belief in themselves. They have shown patience and resilience, with a stronger belief in their ability to win the league.

Read more »

News in Sweden: 22 Dead and 20 Missing in China's Rainfall Disaster, Reduction of US Military Brigades in Europe, European Tariff Agreement, Increase of German-Swedish Troops, Arsenal Premier League Win after 22 Years, Murder Confession after 10 YearsThis news article covers several significant events in Sweden, including a devastating rainfall disaster in southern China that resulted in 22 deaths and 20 missing people, the decrease in the number of US military brigades in Europe from four to three, the European tariff agreement between the US and EU, the increase in German-Swedish troops, Arsenal's Premier League win after 22 years, and a murder confession after 10 years. It also mentions a tank freighter named Marine Traffic with 6-7 knots of speed in the Indian Ocean.

Read more »

Rysslands invasionskrig pågår i Ukraina sedan februari 2022News text about the Russian invasion of Ukraine since February 2022. Multiple casualties reported, including a collapsed building and at least six injured individuals in a Russian attack.

Read more »