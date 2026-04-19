Bulgarien närmar sig sitt åttonde val på fem år, endast fyra månader efter att massprotester ledde till att den förra regeringen föll. President Rumen Radev, som har uttryckt en mer försonlig inställning till Ryssland och kritiserat EU:s sanktioner, toppar för närvarande opinionsmätningarna för premiärministerposten. Situationen väcker oro inom EU över möjligheten av en pro-Kreml-regering i en strategiskt viktig tid.

Fyra månader efter att omfattande folkliga protester tvingade fram en regeringsomvandling står Bulgarien inför sitt åttonde parlamentsval på endast fem år. Det politiska landskapet präglas av en ökad osäkerhet och en potentiell förändring i landets utrikespolitiska orientering. De senaste opinionsmätningarna, rapporterade av bland annat Financial Times, pekar på att den nuvarande presidenten, Rumen Radev , som även är ledare för Progressiva Bulgarien , ligger i topp.

Radev har under en tid visat en mer ambivalent hållning gentemot Rysslands agerande i Ukraina och har varit kritisk till EU:s införda sanktioner mot Ryssland. Detta skiljer sig markant från den linje som många andra EU-medlemsstater förespråkar, och situationen har väckt uppmärksamhet och oro på europeisk nivå. Radev har själv uttalat att Bulgarien kan spela en betydande roll i att reparera relationerna med Ryssland, ett uttalande som understryker den potentiella kursändring som landet kan genomgå vid ett maktskifte. Denna utveckling har inte gått obemärkt förbi inom EU. Valérie Hayer, en fransk EU-parlamentariker från den liberala gruppen, har uttryckt djup oro över möjligheten att Radev skulle kunna vinna valet. Hon beskriver honom som en potentiell Putinsk "trojansk häst" i Europa, med tanke på hans inställning till Putin och Ryssland, vilket skulle kunna innebära en pro-Kreml-regering i ett mycket känsligt geopolitiskt läge. Hayer betonar vikten av att EU behåller en enad front i sin politik gentemot Ryssland, särskilt under den rådande krigssituationen i Ukraina. Trots oron bland vissa EU-politiker menar bulgariska analytiker att Radev inte nödvändigtvis skulle kunna åstadkomma en fullständig reträtt från EU:s gemensamma linje, likt det som setts i Ungern under Viktor Orbán. Analytikerna pekar på att det bulgariska politiska systemet inte tillåter Radev att säkra en så pass stark majoritet som skulle krävas för att genomföra grundlagsändringar. Boriana Dimitrova, en analytiker vid Alpha Research, förklarar för Financial Times att ett styre lett av Radev sannolikt skulle vara mer positivt inställt till Ryssland och mer återhållsamt i fråga om gemensamma europeiska beslut rörande kriget i Ukraina. Däremot skulle ett starkt pro-europeiskt opinionstryck och Bulgariens ekonomiska beroende av EU-medel troligen förhindra en alltför drastisk och abrupt kursändring. Radev har tidigare innehaft posten som Bulgariens president men avgick i januari för att kunna kandidera till premiärministerämbetet, vilket markerar ett aktivt försök att återgå till den politiska scenen på en högre nivå. Valet kommer att vara avgörande för Bulgariens framtida roll inom EU och dess relationer med Ryssland





