Den nyligen tillträdde premiärministern Rumen Radev sade att Bulgarien har beslutat att stoppa vapenleveranserna från sin egen armés lager till Ukraina. EU- och Natolandet Bulgariens beslut innebär en tydlig svängning.

Bulgarien har beslutat att stoppa vapenleveranserna från sin egen armés lager till Ukraina . Den nyligen tillträdde premiärministern Rumen Radev sade detta i samband med ett regeringssammanträde i onsdags, rapporterar Ekot.

EU- och Natolandet Bulgariens beslut innebär en tydlig svängning. Rumen Radev hävdar att Ukrainakriget borde avslutas genom diplomati i stället för med militära medel.

"Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget," sade han på onsdagen enligt Ekot. De vapen som Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev har varit kritisk till omfattande stöd till Ukraina och dess militär, och har länge förespråkat en dialog med Ryssland





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