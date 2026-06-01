Bullerreglering och studentliv i Lund - en balans som kräver dialog

Lunds studentnationer och Kuratorskollegiet diskuterar behovet av en balans mellan gällande bullerlagstiftning och ett aktivt studentliv. En översyn av kravens skälighet samt ekonomiska konsekvenser för nationerna krävs.

Regelverket för buller i stadsmiljö är en central fråga för Lund s studentnationer. Kuratorskollegiet har i nära samarbete med Lund s kommun länge diskuterat hur en balans kan uppnås mellan ett levande studentliv och kraven på en tät stadsmiljö.

Det rika studentlivet och de engagerade föreningarna lyfts ofta fram som den viktigaste faktorn som gör Lund till landets mest attraktiva studieort. Här möts unga vuxna från olika utbildningar och länder, och för många blir engagemang i en nation en väg in i det bredare föreningslivet. Det är svårt att förneka att ett aktivt studentliv har sin ljudbild - det hörs under karnevalen, på novischperioderna och andra sociala evenemang.

Enligt gällande bullerlagstiftning är alla aktörer skyldiga att ha kunskap om och vidta åtgärder för att förhindra olägenheter av höga ljudnivåer. Studentnationerna tar detta på stort allvar genom att använda ordningsvakter, sätta upp ljudbegränsningar och upprätthålla ett kontinuerligt dialog med grannar. Det finns dock en grundläggande skälighetsavvägning i lagen: kraven ska gälla i den utsträckning de inte anses vara orimliga. Att bo i närheten av en nation innebär att man har valt en stadsmiljö som präglas av liv och rörelse.

Ibland är det så att det som låter inte alltid måste tolkas som ett problem, men det måste vara tillåtet att generera ljud om vi ska behålla ett aktivt studentliv. Nationerna följer lagens krav men utgår från att åtgärderna i vissa fall kan medföra höga kostnader utan nödvändigtvis att leda till en märkbar minskning av störningarna.

På sikt finns en risk att sådana krav kan kväva den glädje och det engagemang som driver studentlivet, vilket i sin tur kan göra Lund fattigare kulturellt, socialt och Ekonomiskt. Vi ser därför positivt på en fortsatt och konstruktiv dialog med Lunds kommun där gemensamt söker vi efter hållbara lösningar som inte plågar nationerna med orimliga kostnader för ibland verkningslösa åtgärder.

Slutligen vill vi uttrycka vår glädje över studenternas engagemang och uppskatta den levande stadens ljud som en del av vår unika studentstad! Inspektorerna för Lunds studentnationer Elsa Trolle Önnerfors, Helsingkrona natio





