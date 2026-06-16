Bure Equity inleder sökandet efter ny VD - Henrik Blomquist fortsätter som rådgivare fram till 2027

Bure Equity har beslutat att starta processen för att hitta en efterträdare till vd Henrik Blomquist efter 27 år i företaget. Blomquist stannar i rollen till högst juni 2027 och blir sedan rådgivare för Vitrolife Group och Mercuri International. Styrelsen hyllar hans långsiktiga värdeskapande insatser.

Investmentbolaget Bure Equity har tagit ett viktigt strategiskt steg genom att påbörja sökandet efter en ny verkställande direktör som ska efterträda Henrik Blomquist . Blomquist har varit en central figur i koncernen i hela 27 år, varav de senaste 13 åren som vd, och hans ledarskap har präglat Bure Equity :s utveckling under en period av expansiv tillväxt och diversifiering.

Enligt bolagets styrelseordförande Patrik Tigerschiöld kommer Blomquist att fortsätta att inneha VD‑posten fram till den tidpunkt då en efterträdare formellt tillträder, dock senast i juni 2027. Efter detta planeras han att gå över i en roll som industriell rådgivare med särskilt fokus på styrelsearbete för två av företagets nyckelportföljbolag, Vitrolife Group och Mercuri International. Tigerschiöld betonade Blomquists långsiktiga värdeskapande arbete och tackade för det nära samarbetet som har pågått sedan han först gick in i Bure Equity:s ägarstruktur år 1999





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Bure Equity Henrik Blomquist VD‑Byte Vitrolife Group Mercuri International

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