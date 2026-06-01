Busch trött på regeringsspekulationer och Slottner i jäv-incident

I en intervju med Aftonbladet förklarar KD-ledaren Ebba Busch att hon är trött på alla diskussioner om vilka ministerposter som ska delas ut efter ett eventuellt val. Hon kritiscerar SD:s krav på flera tunga poster och hävdar att det inte finns någon uppgörelse, vilket är respektlöst mot väljarna. Samtidigt signalerar Centerpartiet att det kommer att släppa kravet på fri hyressättning för att kunna få blocköverskridande samtal om bostadsmarknaden. Civilminister Erik Slottner har varit med och beslut om vindkraft samtidigt som han hade aktier i ett intresserat företag, något han erkänner ha missat att anmäla. Dessutom minskar förtroendet för Liberalernas skolpolitik enligt en ny undersökning medan finansminister Elisabeth Svantesson presenterar ett stödpaket på grund av Mellanösternkriget.

KD-ledaren Ebba Busch uttrycker i en intervju med Aftonbladet sin trötthet över det konstant pågående pratet kring regeringsbildningen. Hon värjer sig mot de spekulationer som pågår om vilka ministerposter olika partier skulle kunna få om de vinner valet, och menar att det är respektlöst mot väljarna.

Speciellt riktar hon sig mot SD-ledaren Jimmie Åkessons uttalande om att partiet bör få flera tunga ministerposter i händelse av seger. Busch påstår att det inte finns någon uppgörelse om postfördelning och att sådana spekulationer är olämpliga innan valet har ägt rum. Samtidigt pratar hon om utmaningen att locka kvinnor till de partier som utgör Tidökollegiet, utan att dock gå in på detaljer om anledningarna.

I en annan del av nyhetsflödet rapporteras ett sjunkande förtroende för Liberalerna när det gäller skolpolitik. Enligt en DN/Ipsos-undersökning är endast 11 procent av väljarna av mening att Liberalerna är bäst på skola, en nedgång från 16 procent vid förra valet. Opinionsanalytikern Nicklas Källebring kommenterar att partiet nu närmar sig nollförtroende även på utbildningsområdet, där det tidigare var relativt starkt. Socialdemokraterna har i stället tagit ledarskapet i skolfrågan.

Undersökningen baseras på 1 434 slumpmässigt utvalda röstberättigade personer. Centerpartiet meddelar samtidigt att det efter valet vill inleda blocköverskridande samtal om bostadspolitik och kommer inte längre att driva sitt krav om fri hyressättning i nyproduktion som ett ultimatum. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist förklarar att detta krav tidigare har blockerat andra förslag, och att tonläget behöver sänkas för att möjliggöra bredare förhandlingar.

Civilminister Erik Slottner (KD) har befunnits ha varit med och beslut om ny vindkraft samtidigt som han ägde aktier i ett bolag som söker bygga vindkraftsparker, vilket har framkommit i en rapport. Slottner erkänner i ett e-postmeddelande till Sveriges Radio att han i några fall missat att anmäla jäv, vilket han beskriver som oavsiktligt, och har sålt aktierna för cirka 19 000 kronor.

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar en ändringsbudget med åtgärder för att stödja hushåll och företag på grund av kriget i Mellanöstern. Åtgärderna inkluderar tillfälligt sänkta priser för kollektivtrafik och bränsleskatter samt stöd till jordbruk och flygbranschen. Svantesson påpekar att köpkraftökningen genom bränslesänkningarna är större för de som bor långt från städer som Stockholm. En ny opinionsmätning från Ekot/Indikator visar ett ökat oppositionens försprång mot regeringen och det stödda SD, med en skillnad på nästan 10 procentenheter.

Liberalerna minskar lite till 2,0 procent. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason menar att Tidöpartierna behöver en "game changer" för att vinna ett fjärde mandatperiod. Mätningen omfattade 4 586 personer med 42 procents svarsfrekvens. Avslutningsvis(tmp) rapporteras ett politiskt handgemäng mellan S-ledaren Magdalena Andersson och M-ledaren Ulf Kristersson kring skattefrågorna, där Andersson anklagar Kristersson för felaktiga påståenden om Socialdemokraternas inställning till skattesänkningar





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebba Busch Jimmie Åkesson Regerbildning Ministerposter Tidökollegiet Centerpartiet Elisabeth Thand Ringqvist Bostadspolitik Hyror Erik Slottner Jäv Vindkraft Elisabeth Svantesson Ändringsbudget Inflation Bränsleskatter Liberalerna DN Ipsos Skolförtroende Indikator Oppositionsföretroende Magdalena Andersson Ulf Kristersson Skatt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tonåringar till sjukhus efter trafikolyckaSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Tågstopp efter olyckaSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Så blev Ebba Buschs relation till sperma en valfrågaÄr våra partiledare i själva verket masochister?

Read more »

Busch kritiserar Åkessons ministerkrav och jämför dansk svårgåtad med svensk vårdEbba Busch besöker Köpenhamn för att studera den danska vårdmodellen och kritisera Jimmie Åkessons krav på ministerposter. Hon menar att kvinnor inte vill rösta på blågrona pakt på grund av oklarheter kring viljan att förbättra vården. Busch jämför den danska och svenska hälsovården och noterar att danskarna har sämre hälsa men att politiskt tryck har inneburit förbättringar. Besöket inkluderar en tur på Rigshospitalet där hon träffar sjukhusdirektör Rasmus Møgelvang och svenska ambassadör Hans Wallmark. Busch undrar över det danska räknesystemet och reflekterar över kvinnors erfarenheter av vården.

Read more »