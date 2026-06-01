Buss fastnar på Mölndalsparkering - pungmock闪光 Norra

En buss på linje 751 fastnade på en parkering i Mölndal och krävde tre timmar innan den släpptes. Pappaledige Viktor Olofsson vaknade av ljudet och såg hur en trafikledare och arbetare försökte flytta fordonet, vilket dessutom ledde till att en nyplanterad buske krossades.

Pappaledige Viktor vaknade tidigt på måndagsmorgonen av ett högljutt tjutande ljud från utanför vardagsrumsfönstret i Mölndal . Där hade en buss på linje 751 fastnat på en parkering vid Lejonslättsgatan, och det tog nästan tre timmar innan den kunde flyttas.

Viktor Olofsson, som var pappaledig, berättar att han och hans son haft en orolig natt och att ljudet från bussen var oerhört starkt. Han tänkte först att det var något annat, men då han kollade ut fick han se en buss som stod fast i en nyckel i parkeringen, hur trångt som helst. Det var en angenäm överraskning i alla de dagarna med barnvagnspromenader, säger han.

En trafikledare kom till platsen en timme efter Viktor vaknade, och ytterligare en och en halv timme senare anlände några arbetare som försökte flytta bussen. De lyckades till slut tråckla ut den genom att köra över en nyplanterad buske och en gräsmatta. Fastighetsskötaren på området, som Viktor känner lite, var förstås mycket ledsen över att hans nyanlagda buske blev överkörd, säger Viktor.

Stefan Johansson, pressansvarig på Transdev som trafikerar linjen för Västtrafik, bekräftar att det var en felkörning som ledde till att bussen fastnade. Föraren hade kört fel och försökte sedan ta sig loss genom att köra in på parkeringen, men blev fullständigt fast. Enligt Johansson är det viktigt att man stannar om man fastnar för att undvika skador på annan egendom eller fordon. Han tillägger att fastighetsägaren kan komma in med ett krav mot företaget om de anser att skador uppstått





