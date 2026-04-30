Bussolycka i Bolivia, kungliga aktier stiger och aktivistkonvoj omringad

En bussolycka i Bolivia har krävt nio liv, medan kung Carl XVI Gustafs aktieportfölj har ökat med 73 procent. Samtidigt har en aktivistkonvoj mot Gaza omringats av israeliska båtar och en kvinna i Karlskrona hittats död. Danmarks kung Frederik är i Stockholm för att fira kung Carl Gustafs 80-årsdag, medan Fed håller styrräntan oförändrad och Trump och Putin diskuterar vapenvila.

Minst nio personer har omkommit och 22 andra skadats sedan en buss vält på en motorväg i västra Bolivia, enligt den lokala polisen. Olycka n inträffade tidigt på onsdagsmorgonen i den lilla staden Chalacollo, som ligger cirka 240 kilometer söder om huvudstaden La Paz.

Bland de döda finns ett nyfött barn. Händelsen utreds av myndigheterna. I Bolivia omkommer årligen omkring 1 400 personer i trafikolyckor, till stor del på grund av förarfel och tekniska brister. Samtidigt rapporterar Dagens industri att kung Carl XVI Gustafs aktieportfölj har haft en stark utveckling det senaste året.

Gallierafonden, en av hovets två stora aktieportföljer, har ökat i värde från cirka 62 miljoner kronor till nära 107 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med nästan 73 procent. Detta beror bland annat på tunga poster i investmentbolagen Investor och Industrivärden, samt i storbanker och flera verkstadsbolag. Även kungabarnens portfölj Gluonen har gått bra och värderas nu till runt 80 miljoner kronor.

I en annan händelse har en aktivistkonvoj på väg mot Gaza uppgett att den är omringad av israeliska militärbåtar. Global Sumud Flotilla, som organiserar konvojen, hävdar att båtarna olagligen omringat flottiljen på internationellt vatten och hotat med kidnappning och våld. Organisatörerna har förlorat kontakten med elva båtar. Konvojen består av fler än 50 båtar som avseglat från bland annat Marseille och Barcelona, med syfte att bryta Israels blockad mot Gazaremsan.

I Sverige har en kvinna i 75-årsåldern hittats död i en bostad i Karlskrona. Polisen har inlett en förundersökning gällande mord eller dråp, och en kvinna i 35-årsåldern har anhållits. Samtidigt har Danmarks kung Frederik anlänt till Stockholm för att fira den svenska kungens 80-årsdag. Han har synts på det danska kungliga skeppet Dannebrog, som ligger till vid Skeppsbron.

I USA har Federal Reserve (Fed) beslutat att hålla styrräntan oförändrad i intervallet 3,50–3,75 procent, vilket var väntat. Senast räntan sänktes var i december i fjol. I internationell politik har Donald Trump och Vladimir Putin haft ett telefonsamtal som varade i en och en halv timme. De diskuterade bland annat Ukraina och potentiella energirelaterade projekt.

Putin föreslog en vapenvila den 9 maj, vilket Trump var positiv till. Slutligen har det misstänkta ryska skuggfartyget Caffa, som bordades av svenska myndigheter den 6 mars, tagits i beslag av åklagare vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Beslutet har kommit efter en begäran från ett annat land





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Olycka Ekonomi Konflikt Kriminalitet Politik

United States Latest News, United States Headlines

