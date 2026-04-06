Butch Harmon: Trump kommer aldrig att bli medlem i Augusta National Golf Club

Den legendariska golfcoachen Butch Harmon är övertygad om att Donald Trumps personlighet utesluter honom från medlemskap i den exklusiva Augusta National Golf Club, trots att Trump är en ivrig golfspelare. Harmon menar att Trumps sätt att vara inte passar in i klubbens traditionella och strikta miljö. Två svenska spelare, Ludvig Åberg och Alex Norén, deltar i årets Masters.

Butch Harmon är övertygad om att USA:s nuvarande president, Donald Trump , aldrig kommer att bli medlem i den exklusiva Augusta National Golf Club. Harmon, en ikonisk golfcoach som tränat flera av sportens största stjärnor, menar att Trumps personlighet inte passar in i klubbens strikta och traditionella miljö. Augusta National , känt för sin grönska och årliga Masters Tournament, är en av världens mest privata och prestigefyllda golfklubbar, med medlemskap som är svårt att erhålla.

Det går inte att ansöka om medlemskap, utan en inbjudan krävs, ofta efter att ha nominerats av en befintlig medlem. Kändisskap, väletablerade nätverk eller betydande ekonomisk kapacitet är ofta faktorer som spelar in. Listan över medlemmar är hemlig, och bara den innersta kretsen känner till vilka som ingår, vilket ökar klubbens mystik och exklusivitet. \Harmons kommentarer kommer i samband med att han är på plats som expertkommentator för Sky Sports under Masters-veckan. Han betonar att även om presidenter ofta spelar golf, är det inte en garanti för medlemskap. Som exempel nämner han tidigare presidenter som Bill Clinton och Barack Obama, vilka inte heller blev medlemmar. Harmon antyder att Trumps självupptagna personlighet och sätt att vara utgör det största hindret. Han beskriver Trumps personlighet som ”självgod”, vilket inte harmonierar med den diskreta och traditionella atmosfären på Augusta National. Harmon, som har en lång och framgångsrik karriär bakom sig, är väl insatt i golfvärldens dynamik och har tränat bland andra Tiger Woods, som inte ens han innehar fullvärdigt medlemskap. Detta illustrerar svårigheten att bli antagen, även för de mest meriterade inom sporten. \Den exklusiva karaktären hos Augusta National förstärks av hemlighetsmakeriet kring medlemslistan. Ett fåtal namn har läckt ut genom åren, inklusive Bill Gates och Condoleezza Rice, men majoriteten av medlemmarna förblir okända för allmänheten. Klubbens strikta urvalskriterier och den interna processen för att erhålla en inbjudan skapar en känsla av mystik och lockar många, särskilt kändisar och inflytelserika personer. Harmon antyder att Trumps personlighet är oförenlig med denna exklusiva miljö. I årets Masters deltar två svenska spelare: Ludvig Åberg och Alex Norén. Åberg, som imponerade stort i sin Masters-debut och kom tvåa för två år sedan, fortsätter att etablera sig som en framstående golfspelare, medan Norén bidrar med sin erfarenhet till tävlingen. Deras närvaro förstärker intresset för turneringen och svensk golf i stort. Harmon verkar vara övertygad om att Trumps ansökan om medlemskap aldrig skulle behandlas positivt på grund av hans personlighet och beteende, vilket understryker klubbens önskan att upprätthålla en viss typ av profil bland sina medlemmar





