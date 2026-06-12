Buxbomsmott invaderar Helsingborg: Bostadsrättsinnehavare bekämpar för att rädda sina buxbom

Maja Lagermark upptäckte att buxbomsbuskar utanför radhuset i östra Helsingborg hade blivit invaderade av buxbomsmott. Larverna, som är specialiserade på att äta buxbom, hade ödelagt flera buskar i området. Lagermark är nu orolig för att hennes egna buxbom kan drabbas av samma öde. Buxbomsmott kom till Europa för 20 år sedan via importerade buskar från Kina och till Sverige för 10 år sedan. Docent Lars Pettersson vid Lunds universitet berättar att de larver som nu syns är den första generationen och att de kommer att utvecklas till fjärilar inom kort. Om vädret håller i sig, kan det även utvecklas en tredje generationen fjärilar under året. Buxbomsmott är inte klassad som en invasiv art i Sverige, men räknas som ett skadedjur. För att bekämpa larverna, kan man gräva upp angripna buskar eller använda biologiska bekämpningsmedel som nematoder och BT-toxiner. Lagermark har plockat larverna för hand, men det kräver tålamod. Pettersson berättar att det kommer ta några år innan naturliga fiender lär sig att äta buxbomsmott, men det är det enda sättet att balansera populationen på lång sikt.

Maja Lagermark observerade att buxbomsbuskar utanför radhuset i östra Helsingborg såg trötta och smutsiga. När hon undersökte närmare, upptäckte hon att buskarna hade blivit invaderade av buxbomsmott.

Larverna, som är specialiserade på att äta buxbom, hade ödelagt flera buskar i området. Lagermark är nu orolig för att hennes egna buxbom kan drabbas av samma öde. Buxbomsmott kom till Europa för 20 år sedan via importerade buskar från Kina och till Sverige för 10 år sedan. Docent Lars Pettersson vid Lunds universitet berättar att de larver som nu syns är den första generationen och att de kommer att utvecklas till fjärilar inom kort.

Om vädret håller i sig, kan det även utvecklas en tredje generationen fjärilar under året. Buxbomsmott är inte klassad som en invasiv art i Sverige, men räknas som ett skadedjur. För att bekämpa larverna, kan man gräva upp angripna buskar eller använda biologiska bekämpningsmedel som nematoder och BT-toxiner. Lagermark har plockat larverna för hand, men det kräver tålamod.

Pettersson berättar att det kommer ta några år innan naturliga fiender lär sig att äta buxbomsmott, men det är det enda sättet att balansera populationen på lång sikt





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Buxbomsmott Buxbom Invasion Skadedjur Bekämpning

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