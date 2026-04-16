Bybor renoverar ödehus – en vision för framtidens boende

En grupp bybor i Uddebo, ledda av Agust Örn Helgason, tar sig an den omfattande renoveringen av ett 600 kvadratmeter stort ödehus. Projektet fokuserar på återbruk och gemenskap som en modell för framtidens boende.

I den lilla byn Uddebo i Tranemo kommun pågår en exceptionell renovering av ett hus som stått tomt i decennier och nu riskerar att förfalla helt. Projektet, som drivs av en grupp engagerade bybor, leds av Agust Örn Helgason , känd från TV-programmet Gift vid första ögonkastet. Huset, som döpts till Uddaberg, mäter imponerande 600 kvadratmeter och har varit en välkänd syn för Agust sedan han flyttade till bygden. Nu har han tillsammans med sin sambo Camille Monod och ytterligare åtta personer bildat ett aktiebolag med syftet att rädda och förvalta denna historiska byggnad.

Kostnaderna för att köpa och renovera Uddaberg har uppskattats till runt fyra miljoner kronor, men med tanke på stigande materialpriser kan den siffran lätt dubbleras, förklarar Agust. För att hålla nere kostnaderna är ambitionen att en stor del av renoveringsarbetet ska utföras av de involverade själva, med en stark betoning på att använda återbrukat material. Agust lyfter fram Uddebo som en plats där samarbete och återanvändning är centrala värderingar, vilket passar perfekt för detta ambitiösa projekt. Han ser det som ett tecken på en nödvändig förändring inom boendefrågor, där dagens ägande ofta innebär hög belåning eller att man saknar äganderätt helt.

Historiska blyertsanteckningar på husets träbalkar skvallrar om att Uddaberg uppfördes runt 1910. Fastigheten har tidigare fungerat både som affärslokal och inhyst fem lägenheter. Framtiden för Uddaberg är dock fortfarande oklar, liksom om Agust, Camille och deras son Arden kommer att bosätta sig där permanent. För närvarande är huvudfokus att rädda huset från förfall. Camille betonar att de redan har ett trivsamt hem och att det viktigaste nu är att bevara Uddaberg. Agust uttrycker ett stort intresse för vilka som vill bo i huset och i vilka former. Redan nu har äldre som önskar boende i lägenhet och besökare som vill uppleva Uddebo hört av sig, vilket öppnar för möjligheter som både permanent boende och korttidsuthyrning.

Detta projekt representerar inte bara en fysisk renovering av en gammal byggnad, utan också en vision om ett nytt sätt att tänka kring boende och gemenskap. Genom att samarbeta och återanvända skapas inte bara ett hem, utan också en levande berättelse som knyter samman byn och dess historia. Att omvandla ett ödehus till något levande och meningsfullt är en utmaning som kräver både hängivenhet och nytänkande. 'Skitfult och äckligt, men samtidigt vackert och udda', som någon beskrev det, speglar den komplexa processen där förfall möter potential och där drömmen om en gemensam framtid tar form i Uddebo.





