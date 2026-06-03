Byggarbetare utsatta för attacker från balkong; Trump kallade Netanyahu galen; Malmöhaveri med avloppsvatten; Drönarattack i Kuwait skadar 63

En person kastade föremål mot byggarbetare från en balkong. Donald Trump bekräftade att han kallade Netanyahu för helt jävla galen i samband med Israels attack mot Libanon. I Malmö rann avloppsvattnet ut i en kanal efter en trasig ledning som var gamla. Kuwait drabbades av en drönarattack med 63 skadade och hälsoberedskap aktiverades.

En person har under en längre period kastat föremål mot byggarbetare från en balkong. Detta har uppmärksammats och utreds av myndigheterna. Ytterligare ett nyhetsområde rör de internationella förhållandena.

Donald Trump har bekräftat att han i ett telefonsamtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kallade honom för helt jävla galen. Detta uttryck använde Trump om Netanyahu i samband med Israels attack mot Libanon, enligt rapporter från Axios och New York Posts podcast Pod Force One. Trump säger att han blev irriterad över Netanyahus konstant stridande med Libanon och krävde att attackerna skulle upphöra.

I Malmö inträffade en olycka den 8 maj där avloppsvattnet från ett område rann direkt ut i en kanal. En trasig avloppsledning orsakade utsläpp av fett, slam och annat avfall i vattnet. VA Syd, som ansvarar för avloppsverket, uppger att teknikerna följde planen men att planen var felaktigt formulerad. Enligt avdelningschef Liselotte Stålhandske skulle det troligen ha blivit ett utsläpp även om arbetet utförts korrekt på grund av nätverkets ålder.

Avloppsledningarna i det berörda området är mellan 65 och 120 år gamla. En annan internationell händelse ägde rum i Kuwait där en drönarattack mot landets internationella flygplats skedde. Hälsoministeriet har rapporterat att 63 personer skadats i attacken. En omfattande hälsoberedskapsläge har utlysts och sju större operationer har genomförts för att hantera de skadade.

Attacken tros ha haft iranska ursprung. Aftonbladet, som är källa till denna rapportering, har en nyhetstjänst kallad Tipsa! där läsare kan skicka in tips, bilder och video. Alla tips behandlas och bedöms av redaktionen. Källskydd garanteras och betalning utgår för publicerade tips.

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Det påpekas att man inte skära sig i väg för räddningspersonal eller polis vid dramatiska händelser och att personlig integritet måste respekteras





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