Byggboom bland svenska äggproducenter: Efterfrågan och trend skapar tillväxt

Äggproducenter i hela Sverige expanderar sina anläggningar för att möta en kraftigt ökad efterfrågan, driven av att ägg blivit en trendig och populär livsmedelsprodukt. Antalet värphöns har nästan fördubblats på tio år, och konsumtionen per person ökar stadigt.

Det råder en utbredd byggboom bland svenska äggproducenter som expanderar sina anläggningar för att möta en kraftigt ökad efterfrågan på ägg. Denna positiva trend drivs av en uppfattning inom branschen att ägget är en trendig och framtidssäker livsmedelsprodukt. Ett tydligt exempel på denna expansion är Bordsjö ägg utanför Aneby. Företaget, som idag har 18 000 värphöns i den lilla byn Askeryd, genomför just nu en omfattande utbyggnad.

På en närliggande åker växer en helt ny anläggning för frigående höns fram, vilken kommer att erbjuda ytterligare 70 000 platser. Lars Knutsson, vd för Bordsjö ägg, uttrycker optimism för framtiden: Vi tror på det här livsmedlet. Efterfrågan ökar – ägg är trendigt idag. Denna satsning är möjlig tack vare den ökade efterfrågan på svenska ägg, vilket ger producenter som Lars Knutsson modet att investera och expandera. Han menar vidare att den nuvarande situationen är gynnsam för branschen: Just nu är det ganska bra, lönsamheten är bättre än för fem år sedan. Framför allt att det har varit stabila priser några år gör att man känner en trygghet. Denna ökning speglas också i nationella siffror. Antalet värphöns i Sverige har nästan fördubblats under det senaste decenniet och uppgår nu till närmare tio miljoner individer. Jordbruksverket bekräftar trenden genom att rapportera ett ökat antal ansökningar om utbyggnader av anläggningar. Exporten av svenska ägg bidrar också till en positiv utveckling, särskilt när andra länder drabbas av smittoutbrott inom sin fjäderfäproduktion eller genomgår en omställning till frigående system, ett område där Sverige ligger i framkant. Dock är den primära drivkraften till den ökade produktionen en markant ökning av den inhemska konsumtionen. Sedan millennieskiftet har konsumtionen av ägg per person i Sverige ökat med hela 28 procent. Detta innebär att varje svensk i genomsnitt äter 0,67 ägg per dag. Branschorganisationens egna ambitioner är ännu högre, med målet att svenskarna ska äta ett ägg per dag i genomsnitt. Denna ökade konsumtion återspeglas i en större medvetenhet om äggets mångsidighet och hälsofördelar, vilket lett till att fler experimenterar med ägg i sin kost, från frukost till mer avancerade maträtter. Denna dynamiska utveckling inom äggproduktionen visar på en stark framtidstro och en anpassningsförmåga hos svenska producenter. Den ökade efterfrågan, både nationellt och internationellt, i kombination med en stabil lönsamhet, skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och innovation inom sektorn. Äggindustrin i Sverige befinner sig i en expansiv fas, driven av konsumenttrender och exportmöjligheter, och framtiden ser ljus ut för detta näringsrika livsmedel





