Bygget av Konsthall Tornedalen har börjat

Efter 16 år har bygget av Konsthall Tornedalen äntligen börjat. Grundaren Gunhild Stensmyr har väntat länge på att hennes vision ska bli verklighet. Den nya konsthallen ska innehålla både lokal och global konst och Gunhild hoppas att den ska finansiera sig själv genom att ha en butik och en restaurang. Hon vill att konsthallen ska vara en samlingsplats för lokalbefolkningen och ett vardagsrum som alltid är öppet. Det är förhoppningen att konsthallen ska öppna under våren 2027. Gunhild Stensmyr ser det som viktigt att ta avstamp i det lokala men verka i en global kontext. Det har varit en lång väg från planerna till att spaden nu satts i marken och Gunhild Stensmyr är lättad och förväntansfull över att hennes vision äntligen blir verklighet.,

Efter 16 år har bygget av Konsthall Tornedalen äntligen börjat. Grundaren Gunhild Stensmyr har väntat länge på att hennes vision ska bli verklighet. Den nya konsthallen ska innehålla både lokal och global konst och Gunhild hoppas att den ska finansiera sig själv genom att ha en butik och en restaurang.

Hon vill att konsthallen ska vara en samlingsplats för lokalbefolkningen och ett vardagsrum som alltid är öppet. Det är förhoppningen att konsthallen ska öppna under våren 2027. Gunhild Stensmyr ser det som viktigt att ta avstamp i det lokala men verka i en global kontext. Det har varit en lång väg från planerna till att spaden nu satts i marken och Gunhild Stensmyr är lättad och förväntansfull över att hennes vision äntligen blir verklighet.

, Hon vill att konsthallen ska vara en samlingsplats för lokalbefolkningen och ett vardagsrum som alltid är öppet.

Det är förhoppningen att konsthallen ska öppna under våren 2027. Gunhild Stensmyr ser det som viktigt att ta avstamp i det lokala men verka i en global kontext. Det har varit en lång väg från planerna till att spaden nu satts i marken och Gunhild Stensmyr är lättad och förväntansfull över att hennes vision äntligen blir verklighet. , Konsthall Tornedalen ska innehålla lokal och global konst och Gunhild hoppas att butik och restaurang ska finansiera konsthallen.

Hon vill att konsthallen ska vara en samlingsplats för lokalbefolkningen och ett vardagsrum som alltid är öppet. Det är förhoppningen att konsthallen ska öppna under våren 2027. Gunhild Stensmyr ser det som viktigt att ta avstamp i det lokala men verka i en global kontext. , Lokal och global konst ska finnas i Konsthall Tornedalen och Gunhild hoppas att den ska finansiera sig själv.

Hon vill att konsthallen ska vara en samlingsplats för lokalbefolkningen och ett vardagsrum som alltid är öppet. Det är förhoppningen att konsthallen ska öppna under våren 2027. Gunhild Stensmyr ser det som viktigt att ta avstamp i det lokala men verka i en global kontext.





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Konsthall Tornedalen Gunhild Stensmyr Lokal Och Global Konst Samlingsplats Vardagsrum

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