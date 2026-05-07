Byggjätten redovisar solida resultat för första kvartalet

Trots en nedgång i den totala omsättningen lyckas bolaget stärka sina marginaler och ser en kraftig efterfrågan på specialiserade byggprojekt för teknikindustrin.

Det första kvartalet har resulterat i en stabil start på året för bolaget, trots att nettoomsättningen uppvisade en märkbar nedgång. Omsättningen landade på 37 953 miljoner kronor, vilket innebär ett tapp på 10,3 procent jämfört med föregående års motsvarande period då siffran uppgick till 42 321 miljoner kronor.

Vid en jämförelse med analytikernas förväntningar via Factset, som hade prognosticerat en omsättning på 40 858 miljoner kronor, hamnade det faktiska resultatet något under konsensus. Det är dock viktigt att notera att när man justerar för valutakursernas påverkan var minskningen i intäkterna betydligt mer moderat, endast 1 procent. Detta tyder på att den underliggande verksamheten är mer stabil än vad de rena siffrorna vid första anblicken kan antyda. När det kommer till lönsamheten ser bilden mer positiv ut.

Rörelseresultatet uppgick till 1 138 miljoner kronor, vilket är en ökning från 1 084 miljoner kronor föregående år, även om det låg något under analytikernas förväntan på 1 189 miljoner kronor. Rörelsemarginalen förbättrades från 2,6 procent till 3,0 procent. En särskilt stark punkt är att rörelseresultatet, justerat för valutakurseffekter, faktiskt ökade med hela 18 procent.

Resultatet före skatt landade på 1 327 miljoner kronor, vilket var nära analytikernas konsensus på 1 343 miljoner kronor, och resultatet per aktie uppgick till 2,42 kronor. Byggverksamheten fortsätter att vara en central pelare i bolagets strategi och orderingången där uppgick till 37 600 miljoner kronor. Jämfört med föregående års 39 300 miljoner kronor är detta en liten minskning, men återigen visar valutajusteringen en annan bild där orderingången faktiskt ökade med 5 procent.

På rullande tolv månader är förhållandet mellan orderingång och intäkter 107 procent, vilket indikerar en god framtida arbetsbelastning. Rörelseresultatet inom just byggsegmentet uppgick till 1,1 miljarder kronor med en marginal på 3,0 procent. Inom projektutvecklingen var avkastningen på sysselsatt kapital 2,1 procent, medan avkastningen på eget kapital uppgick till 10,4 procent. VD:n Danielsson uttryckte stor tillfredsställelse över kvartalets leveranser och betonade att byggverksamheten presterade väl i alla tre huvudsakliga geografiska regioner.

Särskilt Centraleuropa bidrog positivt till resultatet inom bostadsutvecklingen, och den kommersiella fastighetsutvecklingen visade på aktivitet genom både start och försäljning av två större projekt under perioden. Det är anmärkningsvärt att bolaget lyckats behålla starka marginaler trots det säsongsmässigt svaga första kvartalet och utan att ha påverkats materiellt av de leveransproblem som uppstått till följd av konflikterna i Mellanöstern.

En av de mest intressanta trenderna som lyfts fram är den fortsatta och starka efterfrågan på traditionell infrastruktur samt specialiserade byggnader som stöttar den globala teknikindustrin. Det handlar främst om konstruktion av datacenter och avancerade anläggningar för tillverkning av halvledare. Dessa projekt är ofta komplexa och kräver hög teknisk kompetens, vilket skapar inträdesbarriärer och möjliggör bättre marginaler. Med en orderstock som beskrivs som historiskt hög och en lovande projektpipeline ser bolaget ljust på framtiden.

Den strategiska inriktningen mot tech-relaterade anläggningar positionerar bolaget väl i en tid där digitaliseringen och behovet av lokal produktion av chip driver på investeringarna globalt. Sammanfattningsvis visar rapporten på ett företag som kan navigera genom makroekonomisk osäkerhet genom att diversifiera sina marknader och fokusera på högförädlade nischer inom bygg- och anläggningssektorn





