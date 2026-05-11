C-Green AB:s utvecklad HTC-teknik går in i en omfattande uppgradering inför kommersialisering

C-Green AB, ett svenskt teknikföretag, har utvecklat en energieffektiv HTC-teknik (Hydrothermal Carbonization) för att förädla avfallsklassat slam till torrt HTC-biokol. Den fullskaliga anläggningen i Heinola har varit en viktiga referens för C-Green och har godkänts av industrin. Sedan 2023 Kızılkaya ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete för att ta USB-tekniken till TRL9 och möjliggöra kommersialisering, vilket innebär att produkten kommer att kunna användas kommersiellt.

C-Green AB:s HTC-anläggning i Heinola, byggd 2019, har en kapacitet att avvattna ca 18 000 ton slam per år. Den har fungerat som bolagets första fullskaliga demonstrations- och referensanläggning och var i drift fram till 2023, där tekniken validererades i industriell miljö.

C-Green går nu in i installationsfasen för en omfattande uppgradering till den senaste processdesignen, Design 3.0. Uppgraderingen bygger på ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete, baserat på erfarenheter från mer än 6 000 driftstimmar i Heinola och avvattning av mer än 3 000 ton slam, och syftar till att ta tekniken till TRL9 och möjliggöra full kommersialisering.

"Vi är glada över att kunna ta tillvara de erfarenheter vi har samlat från fullskalig drift i Heinola. Kombinationen av egna lärdomar och tydliga kundkrav har gjort det möjligt att ta fram en förenklad och mer robust HTC-process med ökad tillgänglighet, enklare drift, lägre energiförbrukning och väsentligt reducerad CAPEX," säger Monika Schildknecht, VD för C-Green AB





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miljö & Hållbarhet Kemi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En råtta släckte ljuset för runt 3 500 hushåll i VinslövBjörn Persson på Eons pressjour berättar att en råtta orsakat det omfattande strömavbrottet i Vinslöv.

Read more »

Isabella Rossellini's 'Green Porno' films find a home in Wanås parkIsabella Rossellini, known for her roles in films such as 'Blue Velvet' and 'The Saddest Music in the World,' has curated an exhibition in the sculptural park of Wanås in Skåne, showcasing her early avant-garde works from 'Green Porno' - a series of short films exploring unusual animal behavior. The exhibition 'Take a Look' consists of seven films that can be found in intimate habitats at the park and are installed to encourage visitors to explore, literally bending over and looking into cracks and crevices.

Read more »

Kurragömma: En djupdykning i mörker, trauma och svekEn omfattande analys av upplösningen i serien Kurragömma och den tragiska mördarens bakgrund.

Read more »

Blåränderna tog sin första derbyseger på 1 078 dagarDjurgården vann sitt första derby mot AIK sedan 2023, med en målskytta utvecklad av Hampus Finndell, Miro Tenho och Mikael Marqués.

Read more »

Felicia inför semifinalen i Eurovision: ”Klart jag går vidare”På Felicias senaste Eurovision-rep ”försvann allt”. Trots det och att favoritmotstånd väntar är hon övertygad om att hon kommer gå vidare från tisdagens semifinal i Wien.– I finalen vete fan hur det går. Men jag kommer dit i alla fall, säger hon till GP.

Read more »

NU-sjukvården har blivit ett vårdpolitiskt misslyckandeRegeringen vill utreda haverierna i vårdens it-system men blundar samtidigt för de organisatoriska misslyckanden som slagit sönder sjukvården i decennier. NU-sjukvårdens omstrukturering har skapat längre väntetider, ökad belastning och växande risker för både patienter och personal, skriver Ulf P Green i Uddevalla.

Read more »