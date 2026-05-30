C-toppen står fast vid två statsministerkandidater

C-toppen Anders W Jonsson har förordat att C ska släppa Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Dessutom berättar en förälder till ett barn med typ 1-diabetes att det är svårt att förklara hur sjukdomen påverkar vardagen.

Fredrik Persson / C-toppen står fast vid att partiet har två statsministerkandidater, men medger att det är S-ledaren Magdalena Andersson som det lutar åt. Ulf Kristersson behöver också sluta samarbeta med Sverigedemokraterna för att få C:s stöd.

Men på fredagen förordade C-toppen Anders W Jonsson att C helt ska släppa Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Dessutom berättar en förälder till ett barn med typ 1-diabetes att det är svårt att förklara hur sjukdomen påverkar vardagen. Blodsockret kan förändras snabbt, av mat, rörelse, stress eller utan tydlig anledning. För många familjer innebär det att nattsömnen ofta avbryts av larm som varnar för för höga eller låga värden.

Dagarna kräver ständig uppmärksamhet: inför lektioner, träningar, utflykter och måltider behöver beslut tas. Flera kliniska studier undersöker nu NextCells cellterapi baserad på stamceller från navelsträngsvävnad. Målet är att påverka immunförsvaret så att de kvarvarande insulinproducerande cellerna bevaras längre. Behandlingen ges som en infusion där deltagarna får antingen stamceller eller placebo.

Tidigare resultat visar att patienter som fått behandlingen i genomsnitt behåller mer av sin egen insulinproduktion jämfört med kontrollgrupper. I flera fall beskriver deltagare och deras familjer en tydlig skillnad i vardagen, inte bara i mätvärden utan i hur livet fungerar. Ett barn i studierna ligger exempelvis omkring 85 procent inom målområdet och har ett stabilt medelblodsocker, något som överraskat behandlande läkare.

Även i andra fall ligger insulinbehovet kvar på liknande nivå som vid insjuknandet, vilket tyder på att kroppens egen produktion fortfarande bidrar. En tidigare studie på vuxna patienter har visat att effekten varit tydlig. Efter ett år hade insulinproduktionen minskat betydligt mindre hos de som fått stamceller jämfört med Placebo





