CAG och försvarsindustrin, Nuvei förvärvar Payoneer och mer

IT-konsulten CAG har stor exponering mot försvarsindustrin, medan den kanadensiska betalningsleverantören Nuvei förvärvar Payoneer. AI-boomen gynnar inte bara amerikanska jättar, och tyska lastbilstillverkaren Daimler Truck ska investera i sin försvarsverksamhet.

IT-konsulten CAG har stor exponering mot försvarsindustrin som står för cirka 40% av koncernens intäkter. Den kanadensiska betalningsleverantören Nuvei har ingått avtal om att förvärva Payoneer , som erbjuder gränsöverskridande betalnings- och utbetalningstjänster, för 7,40 dollar per aktie.

AI-boomen gynnar inte bara amerikanska jättar. Teknikbolag på tillväxtmarknader ser vinsterna stiga kraftigt samtidigt som de handlas till lägre värderingar. Tyska lastbilstillverkaren Daimler Truck ska investera ett belopp på flera hundra miljoner euro under de kommande åren för att expandera sin försvarsverksamhet. Medan Telia och Tele2 rusat på börsen senaste året har norska Telenor haltat. Detta trots lovande försäljningar av den komplexa Asiendelen av Telias affärsområde





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CAG Försvarsindustrin Nuvei Payoneer AI-Boom

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