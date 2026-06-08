Calle Halfvarsson: Hade vi bara stannat fem minuter till hade vi kunnat släcka elden

Calle Halfvarsson beskriver hur hans farmors hus brann ner till grunden. Ingen skadades men många minnen gick förlorade.

Calle Halfvarsson beskriver hur hans farmors hus brann ner till grunden. Ingen skadades men många minnen gick förlorade. Det var under helgen som den svenske längdåkaren, 37, med familj hälsade på hemma hos sina farföräldrar i Sågmyra.

Tillsammans med frun Isabell och parets två barn var han i villan när hans farmor Margit, 89, uppmärksammar att det börjar brinna på övervåningen. Hon får ut hans farfar Ingvar, 87, ur huset innan han vet vad som händer. - Han satt och såg på friidrott på nedervåningen, och var ovetandes om vad som hände. Dessutom var ju mina barn inne i huset en stund tidigare, tänk om det hade börjat brinna när de var uppe på övervåningen, säger han.

Margit och Ingvar får låna en stuga i väntan på ett nytt permanent boende. Men med elden försvann massor av minnen för familjen. - Det har varit mitt andra hem och det är mycket som har gått förlorat. Gamla filmer från pappas barndom, massor av foton och annat som farfar samlat på sig genom åren.

Han har skrivit dagböcker som alla är borta nu, men lyckligtvis kunde rökdykarna rädda några fotoalbum i alla fall. Skidprofilen berättar att han inte vet om det rör sig om ett elfel eller något annat. Han åkte tillbaka till huset och när han anlände var det helt i lågor. - Det är helt otroligt egentligen och lite konstigt att tänka på, men hade vi bara stannat i fem minuter till så kanske vi kunde ha släckt elden.

Vi hade åtminstone kunnat ha rusat upp på övervåningen och kastat en tunna vatten på elden, så det är en jäkla oflyt, säger han till tidningen.





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