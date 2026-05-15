Canningsdrama mot Kanada: Japan förlorar alltid i första VM-matchen

Sverige inledde JVM-slutspelet med tunga och sensommartrygga Canada, vars bildrös stjärna Sidney Crosby var en av deltagarna. Scorett skulle ha känt igen SM-stämningen, men Sverige var defensivt sårbart och förlorade med 5–3. Ständiga japansare missar i slutspelet, säger man. Men 18-årige Viggo Björck gjorde ett imponerande VM-debut och Jacob Larsson gjorde reducerande 1–2-mål. Nu väntar EM-premiären mot Finland och i desperata försök att vända den negativa trenden.

Sverige hämtade upp underläge två gånger, JVM-guldhjälten Jack Berglund stod för två assist, men Kanada gjorde två raka mål i sista perioden och vann med 5–3.

– Tråkigt att förlora såklart, men nu är första matchen avklarad och det är tufft motstånd att möta Kanada, säger Viggo Björck till Viaplay. Om Tre Kronor skickade in några av framtidens stjärnor i BCF Arena i Fribourg kom Kanada med nutidens med Sidney Crosby i spetsen. Centern Viggo Björck, 18 år och 64 dagar, blev tidernas yngste VM-spelare i Tre Kronor och kedjekompisen Ivar Stenberg den sjätte yngste.

Kanada rivstartade och Torontostjärnan John Tavares skickade in 1–0 efter en snabb spelvändning bakom målvakten Magnus Hellberg och Ryan O'Reilly gjorde 2–0 sedan de unga förlorat närkamper i egen zon och inte fått ut pucken. I andra perioden kom Tre Kronor, med nio VM-debutanter, ut kaxigare, mer offensiva och gjorde tre mål. Jack Berglund, en av tre JVM-guldhjältar på isen, spelade fram till två.

Backen Jacob Larsson reducerade till 1–2, Detroitstjärnan Lucas Raymond – i förstakedjan med Björck och Stenberg – pangade in 2–2 i powerplay. Dylan Holloway gav Kanada ledningen på nytt, men backveteranen Mattias Ekholm fick drömträff och prickade krysset till 3–3. – De har tappat 2–0. Det känns bra såklart.

Nu får vi bara förhoppningsvis de sitter och darrar lite där inne, säger Jack Berglund till Viaplay i andra periodpausen. Svenskarna inledde den tredje perioden optimistiskt, Stenberg fick ett jätteläge men pucken studsade över hans klubba. I stället gjorde Kanada 4–3 genom Connor Brown efter klapp-klapp-spel, vred sedan upp tempot, tog över på nytt och Dylan Cozens gjorde 5–3 i en snabb spelvändning





GPSporten / 🏆 25. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hockey Japan Canada Canadian Hockey SWJC Game Against Canada Loss Against Canada First Game Against Canada Katarina Avellanstierna Hockey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanada går in i VM som guldfavorit med stjärnfyllt lagMed ett stjärnfyllt lag, där Sidney Crosby tackade ja häromdagen, går Kanada in i VM som guldfavorit. Sverige strykades av Crosby och Kanada i hemma-VM för ett år sedan, men tog ändå en bronsmedalj. Kanada kraschade ut i kvartsfinal mot Danmark och har inte tagit en mästerskapstitel sedan VM 2023. I OS fick Kanada stryk i finalen mot USA efter förlängning.

Read more »

Unga Tre Kronor stod upp – men Kanadas stjärnlag vann VM-premiärenFavorittippade Kanada stod för motståndet i premiären i hockey-VM. Efter en tung start kom Sverige tillbaka – men till slut vann Kanada.

Read more »

Sverige mot Kanada - en uddamodig första period följt av en starkare andraI den första period inleddes det med svensk dominans, men en rasande spelvändning av Kanada innebar tidigt led i matchen. I den andra blev det svenskt motstånd i större utsträckning, med reducering och kvittering strax innan halvtid...., Author: Author name not found.

Read more »

Sverige möter Tunisien i mexikanska Monterrey, när Blågult inleder mästerskapet i Kanada, Mexiko och USASverige möter Tunisien i mexikanska Monterrey, den 15 juni, när Blågult inleder mästerskapet i Kanada, Mexiko och USA. Bland de uttagna spelarna finns IFK Norrköpings ytterback Moutaz Neffati och tidigare Hammarby-yttern Sebastian Tounekti.

Read more »