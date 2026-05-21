Carina kämpar för att hjälpa flickor som mår dåligt

Carina, som förlorade sin 15-åriga dotter Lisa för fyra år sedan, delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring flickor som mår dåligt. Hon poängterar vikten av att uppmärksamma psykisk ohälsa, förbättra kommunikationen mellan skola och myndigheter, och ge mer resurser till personalen i skolan.

Hon förlorade själv sin 15-åriga dotter för fyra år sedan. Det har gått fyra år sedan Carina s dotter Lisa hittades död efter att ha tagit sitt liv på HVB-hemmet hon bodde på.

Hon blev bara 15 år gammal. Sorgen gör sig påmind dagligen. – Men jag har lärt mig att leva med den på något vis. Sedan går det inte en dag som jag inte tänker på henne.om Lisa.

Hon började må dåligt när hon gick i skolan och hade svårt med studier, det sociala samspelet och att få kompisar. Ju äldre Lisa blev desto sämre mådde hon psykiskt. Till sist blev hon omhändertagen enligt LVU och skickad 94 mil hemifrån till ett SIS-hem där hon hade en tuff tid och bland annat utsattes för misshandel. När hon sedan hamnade på ett HVB-hem vände det.

Men ångesten försvann inte och på kvällarna blev den extra påtaglig – en morgon i mars hittades hon död av personalen. Lisa är en av många flickor som dött i suicid. Enligt en studie av Nationellt centrum för suicid­forskning och prevention, NASP, har självmord i gruppen flickor mellan 10–14 år ökat stadigt sedan år 1980. Det skiljer sig från den generella utvecklingen i Sverige – antalet självmord har minskat stegvis.

Carina blir inte förvånad över siffrorna. I dag utsätts fler av trakasserier, mobbning och elaka ord på internet. – Det är svårare att hålla koll på barnet på nätet, till skillnad om något sker i skolan. Där ser du det på ett annat vis, men på internet kan du dölja så otroligt mycket.

Det har blivit ett så hårt klimat. Dessutom tycker hon inte att samhället är bra på att ta hand om de som mår dåligt, till exempel är det långa väntetider för att få komma till BUP. Även Lisa och Carina kämpade för att få hjälp men upplevde att det var svårt och att de slussades runt. Vad behövs för att hjälpa de här barnen som mår så dåligt?

– Det måste ske något i skolan, där de är hela tiden. Så jag tror på mer resurser dit, så att personalen har mer tid till barnen. Sedan måste kommunikationen mellan skolan och andra myndigheterna bli bättre. Dessutom behöver man korta tiderna för att få vård och hjälp.

Fixar man inte skolan kommer man ut med ett känslomässigt bokslut om att ”jag duger inte”. Låg- och mellanstadiet ska vara den period där man bygger sin självkänsla, blir du vingklippt då så är det oerhört svårt, säger hon till Svenska Dagbladet. I dag lever Carina med sin elvaåriga dotter, Lisas lillasyster.

De pratar öppet med varandra och Carina försöker ta del av vad som sker på nätet, vilket hon även uppmanar andra föräldrar till att göra – att ha koll på barnens liv. Och till den som är orolig för sitt barns mående är hennes uppmaning att våga prata och fråga. – Det är inte tabu, fråga rent ut: Är du rädd? Har du haft självmordstankar?

Man ska inte hyscha om det. Bara för att man frågar betyder det inte att det kommer att ske. Och sök hjälp, man får vara påstridig mot vården, även om det inte hjälpte i vårt fall. Det finns ett liv efter och före det som hände Lisa.

Carina är inte den hon var innan. Hon är mer förstående och hon har insett vikten av att vara där för den som mår dåligt, och att visa att man är det. I dag skulle Lisa vara 20 år gammal. Carina undrar vem hennes dotter hade varit om hon fortfarande hade varit i livet





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carina Lisa Mår Dåligt Tråkiga Klassrum Misshandel Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråkiga Klassrum Tråk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lögnbråk mellan C och L efter partiledardebatten: Hon ljög om att jag ljögEtt lögnbråk bröt ut mellan Simona Mohamsson och Elisabeth Thand Ringqvist i partiledardebatten på Kulturhuset. C-ledaren tog upp att regeringen inte har presen

Read more »

”Hon blir väldigt sur på ett anderssonskt vis”Magdalena Andersson tar över som partiledare och statsminister. Men planerna för valrörelsen avbryts av krig i Europa. I tredje avsnittet av SvD:s specialpodd berättar Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg om när Magdalena Andersson tvingas ta Sverige in i Nato och vilken relation hon egentligen har till Ulf Kristersson.

Read more »

Carina Bergs troschock i TV4 – klipptes bortI ”Masked singer” råkade Carina Berg plötsligt visa publiken lite mer än tänkt. Det hela klipptes sen bort när det sändes i TV4. – Men för publiken så var det: Varsågoda, här var hela trosan, säger Carina Berg i podcasten ”Gynning och Berg – Hittar sig själva”.

Read more »

Tone Schunnesson, en svensk författare med en unik stil och en bred publikTone Schunnesson, en svensk författare, har en unik stil och en bred publik. Hon hörs och syns i "Café Bambino" och "Babel", och hennes tredje roman "Ultravåld" kommer snart. Schunnesson väljer noga att vara med där hon har något att säga som inte handlar om sig själv, sin kille eller något som hon bakat. Hennes senaste roman "Dagarna, dagarna, dagarna" skildrade en desperat influerare som tog till våld. För denna gång ville hon skildra våldet utifrån själva våldsverkaren. Hennes huvudpersoner, familjen Gripenbrand, befinner sig i fritt fall, befriade från verkligheter som lönearbete och skral ekonomi. Schunnesson har gjort studiebesök på skånska slott och läst polisförhör med tonåringar som mördat. Hennes roman "Ultravåld" skildrar våldet utifrån våldsverkaren, och hon har en stark inverkan på sin publik.

Read more »