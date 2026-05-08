Carl-Johan Schiller går i taket över kritiken mot Miljöpartiet i Region Stockholm

Carl-Johan Schiller, oppositionsregionråd i Region Stockholm, går i taket över kritiken mot Miljöpartiet i Region Stockholm efter en bild på en måltid inifrån Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Miljöpartiet svarar på kritiken och skriver i en kommentar till Dagens ETC att det fortfarande finns brister i maten för de patienter som har flera allergier. KD-toppen riktar skarp kritik mot Miljöpartiet och skriver groteskt! i en kommentar till Dagens ETC.

En bild på en måltid inifrån Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) får oppositionsregionrådet Carl-Johan Schiller att gå i taket. Nu svarar Miljöpartiet , som ansvarar för psykiatri och psykisk ohälsa i Region Stockholm , på kritiken.

– Uppenbarligen finns det fortfarande brister i maten för de patienter som har flera allergier, skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP) i en kommentar till Dagens ETC. – Ny bild från ätstörningsvården i Stockholm. Groteskt! , skriver KD-toppen och riktar skarp kritik mot Miljöpartiet, som ansvarar för psykiatri och psykisk ohälsa i Region Stockholm. – Vi har fattat flera beslut för att förbättra maten på SCÄ, vilket resulterat i ett tilläggsavtal för att kunna anpassa måltiderna efter patienternas behov, skriver hon.

Sandra Ivanovic Rubin menar att många upplever att maten blivit bättre, men att det fortfarande finns brister i maten för de patienter som har flera allergier. – Fotot visar en av dessa måltider. Oaptitliga måltider anmäls alltid av SCÄ och vi förväntar oss att matleverantören hanterar detta bättre framöver. Alla patienter, oavsett allergi eller intolerans, ska få bra, aptitlig och näringsriktig mat





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carl-Johan Schiller Region Stockholm Miljöpartiet Ätstörningar Mat Allergier Kritik Förbättring Tillskott Patienter Maten Patienter Med Flera Allergier Fotot Oaptitliga Måltider Anmälan Matleverantör God Ton Visa Respekt Godkännande Användning Kommentarer Redaktionellt Innehåll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miljöpartiet vill öka tempot i den gröna omställningenMiljöpartiet förespråkar att staten ska ta större risk för att snabba upp den gröna omställningen. Frågan om statens roll i gröna industriprojekt diskuteras, samtidigt som Norges Oljefond varnar för risker med amerikanska teknikaktier. Rapporter om företagsresultat och ledarbyten presenteras också.

Read more »

Åkesson anklagar Miljöpartiet för att ha köpt vildars röster – Hirvonen kallar det lögnerEfter kaosartad omröstning i riksdagen anklagar SD-ledaren Jimmie Åkesson Miljöpartiet för att ha köpt vildars röster, men Annika Hirvonen från Miljöpartiet förnekar detta och kallar Åkesson för lögner. Hon kritiserar också SD för att ha brutit mot kvittningsöverenskommelsen genom att kalla in extra ledamöter.

Read more »

Afv analyserar Miljöpartiet: Finansiell valvinnareInför valet går Afv igenom samtliga riksdagspartiers finansiering. Nu har turen kommit till Miljöpartiet, vars intäkter hör till de mer blygsamma. Ett stort intäktslyft väntas dock om partiets valresultat landar där opinionsmätningarna indikerar.

Read more »

Miljöpartiet gör comeback på Öland: ”Vi ska synas”Inga kandidater i valet 2022. Men i höst har Miljöpartiet listor i båda de öländska kommunerna Borgholm och Mörbylånga. – Ilskan har lett till handling, säger lokala språkröret Anna Engström.

Read more »