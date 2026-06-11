Carl-Oskar Bohlin misskrediterar Lisa Röstlund och klimatengagerade mammor

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, har reagerat på en granskning av Lisa Röstlund om Ulf Kristersson-kopplade Fållökna stiftelse med kritiska ord mot Röstlund och klimatengagerade mammor.

Lisa Röstlund har granskat Ulf Kristersson -kopplade Fållökna stiftelse och avslöjat stora säkerhetsbrister kring statsministern. Carl-Oskar Bohlin s reaktion handlade inte om säkerhet – utan om reportern som skrivit artiklarna.

För att rusta upp Fållökna herrgård lockas volontärerna enligt Aftonbladet med möjligheten att få tillgång till ett bra nätverk, samtidigt som flera av dem som lyfts fram i stiftelsens sociala medier är högt uppsatta personer inom näringsliv och offentlig sektor. Trots att både Birgitta Ed och Ulf Kristersson vistas på gården får Röstlund tillträde utan säkerhetskontroll. Säpovakterna ber inte om ID-handlingar och går inte igenom Röstlunds väska, och av Ed bjuds hon in till statsministerparets privata sovrum.

En som reagerat på granskningen är Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar. Men inte genom att kommentera själva innehållet eller notera de säkerhetsbrister som avslöjas. I stället riktar han in sig på reportern Lisa Röstlund och organisationen Rebellmammorna. På X skriver ministern att ‘Lisa Röstlund har skrivit urskuldande om Rebellmammorna som är en del av aktivistnätverket Extinction rebellion på både DN och Aftonbladet i flera års tid’.

Han skriver också att Rebellmammorna har en insamling för att köpa in och dela ut Röstlunds bok, och lägger till: ‘Apropå antydandet om att belönas för sina insatser’. Lisa Röstlund har skrivit urskuldande om Rebellmammorna som är en del av aktivistnätverket Extinction rebellion på både DN och Aftonbladet i flera års tid. Vi har bäddat in innehåll här från platform.x.com. De kan eventuellt spara kakor på din dator.

För att visa materialet behöver du tillåta oss att göra det. Boken som avses är ‘Att låta världen få veta: handbok i klimatjournalistik’, som Lisa Röstlund skrivit tillsammans med Alexandra Urisman Otto. Till Dagens ETC säger Lisa Röstlund att det är komiskt att Carl-Oskar Bohlin anspelar på att man skriver en handbok i klimatjournalistik för att tjäna grova pengar.

– Jag och Alexandra hörde av oss till varenda förlag, men alla sa bara ‘det finns inga pengar, det finns ingen marknad’. Till slut vädjade vi till Mondial att ge ut den. Vi sa att vi inte behöver något förskott. Mondial gav ut den som goodwill.

Det är uppenbart att det är otänkbart för honom att man gör något för att man är engagerad i en fråga. Sara Nilsson Lööv, aktiv i Rebellmammorna, säger till Dagens ETC att hon blev ställd av att se Carl-Oskar Bohlins inlägg. – Det är absurt och komiskt på samma gång. Vi befinner oss i en existentiell klimatkris där både granskande journalister och engagemang från vanliga människor behövs, och så väljer han att misskreditera Lisa Röstlund och oss.

Att han släpper de faktiska problemen som Aftonbladets granskning visar och i stället prioriterar att ge sig på granskande journalister och klimatengagerade mammor. Det är speciellt att vara minister för civilt försvar och ge sig på en viktig del av det civila försvaret som jag tänker att den fria journalistiken är





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