Carolina Hurricanes kvitterar i nervkittlande Stanley Cup-final mot Vegas Golden Knights

Efter en dramatisk match där Seth Jarvis öppnade mål och James McNabb skadades, vann Carolina 4‑3 och jämnade serien i Stanley Cup-finalen.

I en nervkittlande kväll på lördagskvällen lyckades Carolina Hurricanes kvittera i Stanley Cup -finalserien mot Vegas Golden Knights efter en dramatisk match som fick publiken att andas på heligt u.

Redan fyra minuter in i den första perioden tog Seth Jarvis chansen under ett powerplay och slog in ett sprängande slag som blev matchens första mål. Det hårda skottet, som studsade av ribban innan det rullade i mål, förde Hurricanes till en tidig 1‑0‑ledning och satte tonen för en kamp som senare skulle bli känd för sina snabba vändningar och intensiva spelmoment. Matchen fortsatte med en snabb taktisk utveckling där båda lagen visade offensiv eldsjäl.

Vegas svarade genom att pressa på och lyckades kvittera med två mål innan mitten av tredje perioden, vilket gjorde att spänningen steg till nya höjder. Efter ett kort avbrott återvände Hurricanes med förnyad energi och lyckades ta ledningen igen, men den korta fördelen försvann snabbt när Golden Knights slog till med ett mål i sista minuten av den fjärde perioden.

I den kritiska femte perioden, där varje sekund räknades, tog Carolina återigen ledningen efter en välspelad passningsrörelse som slutade med en kraftfull målskott från Jordan Staal. Staal, som senare kommenterade matchen för ESPN, beskrev händelsen som "ganska galen" och betonade hur matchen gick upp och ner, med publiken som brann av stöd för sina lag.

Det avgörande ögonblicket i matchen kom när Vegas förlorade en av sina nyckelspelare, backen James McNabb, som skadades under en intensiv kroppstaktik i den första perioden. Lagkamraten Brett Howden uttryckte sin oro och hoppade att McNabb är okej, medan tränaren John Tortorella inte kunde ge någon uppdatering om spelarens status. McNabb, som har spelat i genomsnitt nästan 21 minuter per match under slutspelet och bidrar med både mål och assist, är en central del av Golden Knights defensiva struktur.

Hans frånvaro tvingade Vegas att omorganisera sin försvarslinje under de kritiska sista minuterna, vilket ytterligare försvårade deras ansträngningar att återta ledningen. När slutsignalen ljöd stod det klart att Carolina hade tagit segern med 4-3, vilket kvitterade serien till 1-1. Jordan Staal hyllade lagets kollektiva insats och påpekade att publikens energi var en viktig faktor i deras framgång.

"Det var en ganska galen match. Det gick upp och ner, höger och vänster. Publiken eldade på och vi löste till slut en seger," sade Staal till ESPN. För Golden Knights betyder förlusten inte bara ett sämre resultat utan även förlusten av en viktig spelare inför de kommande matcherna.

Trots besvikelsen uttryckte laget optimism och hopp om att McNabb snart återhämtar sig och kan återvända till isen när laget återfår sin fulla styrka i serien





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