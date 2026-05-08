Carolina Hurricanes nära kvartsfinalseger efter stark insats av Frederik Andersen

Carolina Hurricanes tog ett stort steg mot kvartsfinalseger i Stanley Cup-playoff efter en stark insats av Frederik Andersen. Philadelphia Flyers hade svårt att hålla jämna steg och ser nu ut att vara på väg ut ur slutspelet.

Philadelphia Flyers verkar inte kunna hänga med i slutspelet. Efter en stark säsong ser det nu ut som om laget kommer att slå ut ur Stanley Cup -playoff.

I nattens match mot Carolina Hurricanes visade sig skillnaderna tydligt. – Jag är oerhört imponerad av Hurricanes och Frederik Andersens målvaktsspel, sa Henrik Lundqvist i TNTs expertpanel efter matchen. Den 36-årige danska målvakten från Herning betonade själv den mentala aspekten av hockeyn i en intervju efter slutsignalen. – Jag har jobbat mycket med min mentala inställning till matcherna nu när så mycket står på spel under slutspelet.

Jag försöker befinna mig i nuet hela tiden och njuta av det, sa Frederik. Carolina vann de två inledande hemmamatcherna i Raleigh tidigare i veckan och som väntat kom Flyers ut hårt i natt när man nu hade fördelen av att spela hemma i Xfinity Mobile Arena. I slutminuterna av perioden fick Carolina ett powerplay, som man utnyttjade genom Jordan Staal.

Flyers trollgubbe Trevor Zegras fick en utskällning av sin tränare, Rick Tocchet, i samband med ett byte i den första perioden inför häpna lagkamrater, åskådare och tv-tittare. Zegras tog revansch på sin coach tidigt i den andra perioden när han stod för kvitteringen till 1-1 efter drygt två minuter.

– Alla varnade för att det här förhållandet mellan Tocchet och Zegras kunde ge vissa konflikter, men poängmässigt har Zegras haft en stark säsong i Philadelphia efter trejden från Anaheim i somras. Men Tocchet ville nog markera att Trevor ska sluta tjafsa med domaren, det sköter han själv som coach. Det var nog budskapet, kommenterade förre NHL-backen Kevin Bieksa i tv-studion hos Sportsnet.

Men Hurricanes lyckades göra 2-1 i numerärt underläge och när man sedan utnyttjade ännu ett powerplay tidigt i den tredje perioden var slaget vunnet. Andrej Svechnikov var målskytten och sedan kunde Nikolaj Ehlers fastställa slutresultatet efter sju minuter. – Vi får tacka Frederik för den här segern. Han höll oss kvar i matchen, precis som han gjort så många gånger tidigare i vinter, sa Svechnikov.

Matchen avslutades med ett riktigt rallarslagsmål, där alla spelare pucklade på varandra på isen med 26 sekunder kvar. Det började med att Flyersbacken Rasmus Ristolainen delade ut en tjuvsmäll mot Carolinas Logan Stankoven i samband med en avblåsning och sedan var gruffet igång. Totalt drog Philadelphia på sig 38 utvisningsminuter (15 utvisningar) mot Carolinas 20 minuter (10 utvisningar). Nu har Hurricanes chansen att slå ut Flyers på lördag när lagen möts för fjärde gången i kvartsfinalen.

Flyers har haft en tuff säsong med många skador och byten i laget, men det har inte räckt för att ta sig vidare i slutspelet. Carolina däremot har visat stor stabilitet och en stark defensiv. Frederik Andersen har varit en nyckelspelare för laget och hans prestationer har varit avgörande i flera matcher. Med en seger till på lördag kan Hurricanes säkra sin plats i nästa omgång och fortsätta på vägen mot Stanley Cup.

Flyers har nu ett stort arbete framför sig om de ska kunna vända serien och det ser inte ut att bli lätt. Laget måste hitta en bättre balans mellan offensiv och defensiv spel för att kunna konkurrera mot ett så starkt lag som Hurricanes





Carolina tar matchboll efter segern mot Philadelphia – nästa match kan avgöra serien
Carolina Hurricanes vann kvartsfinalseriens tredje match mot Philadelphia med 4–1 och har nu matchboll. Tränaren Rod Brind'Amour kommenterar lagets förmåga att vinna även när de inte spelar på topp. I semifinal väntar antingen Buffalo eller Montreal, som redan spelat fler matcher i slutspelet.

