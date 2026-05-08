Carolina tar matchboll efter segern mot Philadelphia – nästa match kan avgöra serien

Carolina Hurricanes vann kvartsfinalseriens tredje match mot Philadelphia med 4–1 och har nu matchboll. Tränaren Rod Brind'Amour kommenterar lagets förmåga att vinna även när de inte spelar på topp. I semifinal väntar antingen Buffalo eller Montreal, som redan spelat fler matcher i slutspelet.

Philadelphia besegrades med 4–1 på bortaplan i kvartsfinalseriens tredje match mot Carolina Hurricanes . Med segern har Carolina nu matchboll i serien och kan avgöra den redan i nästa match.

Carolina vann den östra konferensen i NHL med fyra poängs marginal och har hittills imponerat i slutspelet med fyra raka segrar mot Ottawa i åttondelsfinalen. I det tredje mötet mot Philadelphia var det inget snack om saken. Carolina dominerade och vann matchen med 4–1, trots att tränaren Rod Brind'Amour inte ansåg att det var en av lagets bättre matcher denna säsong. – Det var inte den vackraste matchen för någon.

Men det är lite så det har varit hela säsongen: Oavsett hur matcherna gestaltar sig lyckas vi anpassa oss och lösa det hela och det säger en hel del om vårt lag, säger Brind'Amour enligt nyhetsbyrån AP. Carolina har visat en anmärkningsvärd förmåga att vinna matcher även när de inte spelar på topp.

I semifinal väntar antingen Buffalo eller Montreal, som redan spelat sju respektive åtta matcher i slutspelet, trots att lagen bara mötts en gång i kvartsfinalserien än så länge. Buffalo och Montreal har haft en tuffare väg till semifinal än Carolina, vilket kan ge Hurricanes ett försprång om de klarar av att slå Philadelphia i nästa match.







NHL Carolina Hurricanes Philadelphia Slutspelet Rod Brind'amour

