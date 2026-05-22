Carrick skriver på nytt kontrakt och fortsätter som Manchester Uniteds huvudtränare

43-åringen Michael Carrick fortsätter som Manchester Uniteds huvudtränare och skriver på ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028. Under Carricks ledning har Manchester United säkrat en plats i nästa säsongens Champions League och vunnit elva av sina 16 matcher sedan tränarbytet.

43-åringen har skrivit på ett nytt kontrakt till sommaren 2028. PL-SPECIAL: Heta Premier League -snackisar Michael Carrick är en av de mest meriterade spelarna i Manchester United s historia.

Under sin tid i klubben gjorde mittfältaren 464 matcher och var med och vann bland annat fem Premier League-titlar, Champions League, Europa League och FA-cupen. Två decennier efter att han först kom till Old Trafford får klubbikonen nu fortsatt förtroende i en annan roll. Manchester United meddelar nu att Carrick fortsätter som huvudtränare och har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.

Carrick utsågs till månadens tränare i Premier League efter segrar mot Manchester City och Arsenal i sina två första matcher vid sidlinjen. Under Carricks ledning har Manchester United säkrat en plats i nästa säsongens Champions League. Klubben har vunnit elva av sina 16 matcher sedan tränarbytet och tagit flest poäng av alla lag i Premier League under samma period





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Michael Carrick Premier League Champions League Europa League FA-Cupen Huvudtränare Kontrakt Tränat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT:s programchef lämnar | Senaste nytt på SvDSVT:s programchef Michael Kucera har sökt och beviljats ett avgångserbjudande, rapporterar Journalisten .

Read more »

Rättegången mot Michael Jackson granskas i ny Netflix-dokumentärI Netflix nya dokumentärserie gör filmskaparna en grundlig genomgång av rättegången mot Michael Jackson, för sexuella övergrepp mot barn.

Read more »

Pep Guardiola avgår och Arsenal vinner ligan före Manchester CityEngelska fotbollsförbundet anklagar Manchester City för att ha gått över det ekonomiska regelsystemet, vilket ifrågasätter klubbens framgångar. Case avslöjades via Football Leaks. Pep Guardiola lämnar sitt uppdrag som tränare efter säsongen.

Read more »

Fotboll: Officiellt: Michael Carrick fortsätter som United-tränare – Internationell fotboll 2025/2026Följ SVT Sports bevakning av den internationella fotbollen.

Read more »