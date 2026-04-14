Cash IT Erbjuder Förmånligt Kassasystem med Fokus på Modern Handel och Kundupplevelse

Cash IT presenterar ett förmånligt erbjudande på sina kassasystem och betallösningar för detaljhandeln. Erbjudandet omfattar 30% rabatt för nya kunder, och belyser vikten av moderna kassasystem som integrerar butiksförsäljning, e-handel och kundvänliga betalningslösningar.

Med en generös rabatt på 30% tillsvidare, endast 419 kr/mån (ord. pris 599 kr/mån) i 12 månader, inklusive moms, riktar sig detta erbjudande exklusivt till nya kunder. Digitalisering en och de förändrade köpbeteendena omformar snabbt handeln och dess användning av kassasystem. Många handlare upptäcker att äldre lösningar inte längre är tillräckliga när butik, e-handel och andra system ska samverka effektivt. Robert Karlsson från Cash IT förklarar att det vanligaste problemet är att handlare antingen har vuxit ur sitt nuvarande kassasystem eller att integrationerna inte fungerar som förväntat. Han påpekar också att kundernas missnöje med nuvarande leverantörer och svårigheter att få adekvat support är vanliga problemområden.

Enligt Karlsson är integrationen av försäljningen i butik med e-handel avgörande. Lagersaldot måste uppdateras omedelbart när en vara säljs, oavsett om det sker i butik eller online. Cash IT betonar vikten av en korrekt systemarkitektur från början. Företagets strategi är att ett huvudsystem, oftast ett affärssystem eller ERP, bör vara grunden för hanteringen av artikel- och lagerdata. Kassasystemet och e-handelsplattformen ska sedan kommunicera med detta centrala system. Många handlare har emellertid utvecklat sina IT-miljöer stegvis, där kassasystemet har blivit navet i verksamheten. Detta leder ofta till ett lapptäcke av system som inte kommunicerar effektivt med varandra, vilket resulterar i en suboptimal lösning. För handlare som saknar ett affärssystem rekommenderas ofta att börja där, och Cash IT erbjuder partnerskap med flera affärssystemleverantörer för att hjälpa kunder att hitta den mest lämpliga lösningen för deras specifika bransch. Därefter integreras kassasystemet. Dessutom påpekas att kassasystemet kräver robust hårdvara som tål damm, slitage och höga belastningar samt garanterad funktionalitet. Cash IT samarbetar med etablerade leverantörer av kassahårdvara.

Kundernas köpbeteenden förändras i snabb takt, med mobilbetalningar, Swish och självskanning som blir allt vanligare i butik. Cash IT erbjuder lösningen Självscanna med Swish, där kunder kan skanna varor direkt i mobilen och betala med Swish. Karlsson betonar det stora intresset för lösningar som effektiviserar köpupplevelsen för både kunder och personal. För att säkerställa en stabil drift rekommenderar han att varje handlare erbjuder minst två olika betallösningar. Detta minskar risken för köbildning och säkerställer snabb hjälp vid eventuella problem. Cash IT erbjuder direkt support till sina kunder. Cash IT, som grundades 1999, utvecklar kassasystem och betallösningar för detaljhandeln och har levererat tusentals kassasystem till handlare i Norden





