Cellavision utser ny vd för att skapa starkare tillväxtagenda

Cellavision har utsett en ny vd för att skapa en starkare tillväxtagenda och kommersialisera innovationsportföljen. Steve Ferguson kommer att leda bolaget under närmaste åren och har en stark kommersiell bakgrund. Han har över 25 års erfarenhet från biotekniksektorn och kommer att ha stort fokus på att lansera och kommersialisera den nuvarande innovationsportföljen.

Cellavision har utsett en ny vd för att skapa en starkare tillväxtagenda och kommersialisera innovationsportföljen. Steve Ferguson , som har över 25 års erfarenhet från biotekniksektorn, kommer att leda bolaget under närmaste åren.

Han har tidigare arbetat som vd för Medix Biochemica och har en stark kommersiell bakgrund. Cellavision har gått svagt på börsen de senaste åren och har behov av ett starkt kommersiellt ledarskap för att säkra framgång. Bolaget har en innovationsportfölj som behöver kommersialiseras och Ferguson är den rätta personen för att leda denna process. Han har en bred erfarenhet av bioteknik och har visat sin förmåga att driva kommersiella projekt framåt.

Cellavision ser fram emot att ha Ferguson som vd och tror att han kommer att bidra till en starkare tillväxt och en bättre framtid för bolaget. Steve Ferguson har en stark kommersiell bakgrund och kommer att ha stort fokus på att lansera och kommersialisera den nuvarande innovationsportföljen under hans ledning. Detta kommer att kräva ett starkt kommersiellt ledarskap och Ferguson är den rätta personen för att leda denna process.

Han har en bred erfarenhet av bioteknik och har visat sin förmåga att driva kommersiella projekt framåt. Cellavision har gått svagt på börsen de senaste åren och har behov av ett starkt kommersiellt ledarskap för att säkra framgång. Bolaget har en innovationsportfölj som behöver kommersialiseras och Ferguson är den rätta personen för att leda denna process. Han har en bred erfarenhet av bioteknik och har visat sin förmåga att driva kommersiella projekt framåt.

Cellavision ser fram emot att ha Ferguson som vd och tror att han kommer att bidra till en starkare tillväxt och en bättre framtid för bolaget. Detta kommer att kräva ett starkt kommersiellt ledarskap och Ferguson är den rätta personen för att leda denna process. Han har en bred erfarenhet av bioteknik och har visat sin förmåga att driva kommersiella projekt framåt.

Cellavision har gått svagt på börsen de senaste åren och har behov av ett starkt kommersiellt ledarskap för att säkra framgång. Bolaget har en innovationsportfölj som behöver kommersialiseras och Ferguson är den rätta personen för att leda denna process. Han har en bred erfarenhet av bioteknik och har visat sin förmåga att driva kommersiella projekt framåt.

Cellavision ser fram emot att ha Ferguson som vd och tror att han kommer att bidra till en starkare tillväxt och en bättre framtid för bolaget





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Cellavision Steve Ferguson Ny Vd Tillväxtagenda Kommersialisering Innovationsportfölj Bioteknik

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