Kliniska studier av NextCells cellterapi visar att behandling med stamceller från navelsträngen kan skydda kroppens kvarvarande insulinproduktion, vilket leder till Stabilare blodsockernivåer och mindre vardagsstress för patienter med typ 1-diabetes och deras familjer.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem angriper de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Efter diagnosen kvarstår ofta en restproduktion av insulin, men denna minskar successivt över tid.

Vad som är extra utmanande för icke-diabetiker är variationen i blodsockret som kan ske snabbt på grund av mat, fysisk aktivitet, stress eller utan tydlig orsak. For heard att bli vaken av larmet för lågt eller högt blodocker. Vardagen kräver ständig planering och uppmärksamhet inför skola, träning, utflykter och måltider. En förälder beskriver det som oändliga små beslut som är svåra att förklara för omgivningen.

Flera kliniska studier undersöker nu NextCells cellterapi som använder stamceller från navelsträng. Terapins mål är att modulera immunförsvaret för att skydda de kvarvarande insulinproducerande cellerna. Behandlingen administreras som en infusion av antingen stamceller eller placebo. Syftet är inte att ersätta insulinbehandling utan att bromsa den autoimmuna nedbrytningen av den egna insulinproduktionen.

Tidigare data indikerar att behandlingsgrupper har en större kvarvarande insulinproduktion jämfört med placebogrupper. Deltagare och deras familjer rapporterar ofta förbättrad vardagsfunktion, inte enbart förbättrade labvärden. I en fallbeskrivning ligger ett barn inom måltidens blodsockerområde 85 procent av tiden och har ett stabilt genomsnitt, vilket förvånar läkarna. föräldrar säger att larmen nu är ovanligare. Andra fall visar att Insulinbehovet förblir lågt år efter insjuknande, vilket tyder på kvarvarande endogenous produktion.

I en tidigare studie med vuxna var effekten signifikant efter ett år: behandlingsgruppen minskade sin insulinproduktion betydligt mindre än placebogruppen. En deltagare uttrycker att hans insulindos fortfarande är låg flera år efter behandlingen. Trots att forskningen fortfarande pågår finns en restriktiv optimism. För deltagare handlar det inte bara om egen vård utan också om att bidra till framtida behandlingsalternativ.

En förälder säger att om det här blir standard för nyinsjuknade om några år har de varit med ochläggt grunden. Sammantaget pekar結果aten mot att bevarad insulinproduktion kan göra diabetestillvaron mer förutsägbar med färre blodsocker svängningar, minskad ångest och bättre livskvalitet





