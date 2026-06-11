Centcom: "Anfallen är ett svar på Irans obefogade och fortsatta aggression"

Centcom skriver på X och rapporterar om en attack mot Irans intressen. Attacken sker efter att USA:s president Donald Trump sagt att USA kommer att slå till hårt mot Iran. Natten till tisdagen sköts en amerikansk Apachehelikopter ner över Hormuzsundet. Trump varnade samtidigt för att bombningarna skulle fortsätta även i morgon natt om inget samförståndsavtal nås.

"Anfallen är ett svar på Iran s obefogade och fortsatta aggression". Centcom skriver på X. Attack en kommer efter att USA:s president Donald Trump sagt att USA kommer att slå till hårt mot Iran .

Natten till tisdagen sköts en amerikansk Apachehelikopter ner över Hormuzsundet. – Vi slog till hårt mot dem i går. Vi kommer att slå till hårt igen i dag – om ni skulle ha missat det, om ni inte har slagit på tv:n – och så får vi se vad som händer med avtalet, sa Trump till reportrar tidigare på torsdagen.

Vid 02-tiden svensk tid så uppgav Donald Trump, enligt Fox News-korrespondenten Trey Yingst, att USA:s bombningar i Iran skulle att upphöra inom kort. Trump sa att högt uppsatta iranska företrädare hade kontaktat honom för att be honom stoppa de senaste attackerna, skriverSamtidigt varnade Trump för att bombningarna skulle fortsätta även i morgon natt om inget samförståndsavtal nås, enligt Fox News. Trump sade att detta är "den mest brutna vapenvilan i världshistorien", skriver Yingst i ett inlägg p





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