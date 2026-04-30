Centcom planerar begränsad attack mot Iran för att återuppta kärnvapenförhandlingar

Amerikanska Centcom har utarbetat en plan för en kortare militär operation mot Iran, i syfte att bryta dödläget i kärnvapenförhandlingarna. Samtidigt har Irans högste ledare, Ayatollah Khamenei, utfärdat ett skarpt uttalande och hotat med vedergällning.

Amerikanska Centcom har utarbetat en detaljerad plan för en begränsad militär operation mot Iran , med syftet att bryta det nuvarande dödläget i kärnvapen förhandlingarna. Tre oberoende källor med insyn i planerna har bekräftat informationen för Axios.

Strategin bygger på antagandet att en demonstrativ militär handling skulle tvinga Iran att återvända till förhandlingsbordet och visa en större vilja till kompromiss, särskilt gällande landets kontroversiella kärnvapenprogram. Planen är inte en fullskalig invasion, utan snarare en serie riktade attacker som syftar till att skapa påtryckningar och förändra den strategiska balansen i regionen. En central del av planen fokuserar på att återta kontrollen över delar av det strategiskt viktiga Hormuzsundet, en av världens mest trafikerade sjöfartsleder.

Detta skulle möjliggöra en återöppning av sundet för kommersiell sjöfart, som för närvarande är allvarligt påverkad av spänningarna. Enligt en källa till Axios kan denna operation involvera utplacering av markstyrkor för att säkra nyckelpositioner längs sundet. Utöver detta övervägs en specialstyrkeoperation med målet att säkra Irans lager av höganrikat uran, vilket skulle förhindra att landet utvecklar kärnvapen. Denna operation skulle vara extremt känslig och kräva noggrann planering för att undvika eskalering.

Samtidigt som dessa planer utvecklas har Irans högste ledare, Ayatollah Ali Khamenei, offentliggjort ett kraftfullt uttalande som tydligt signalerar att Iran inte kommer att backa på sina centrala krav i förhandlingarna. Khamenei betonar att Iran inte kommer att kompromissa med kontrollen över Hormuzsundet eller sitt kärnvapenprogram. Han varnar också USA för att fortsätta blockera sundet och hotar med vedergällning.

I sitt uttalande uttrycker Khamenei en stark övertygelse om att framtiden för Persiska vikens region kommer att vara fri från amerikanskt inflytande. Han beskriver USA:s agerande som illvilligt och motiverat av girighet och hävdar att utlänningar som agerar på detta sätt inte har någon plats i regionen. Mojtaba Khamenei, son till Ayatollah Ali Khamenei, som har hållits undan från offentligheten sedan en attack som skadade honom och dödade flera familjemedlemmar i början av konflikten, deltog också i uttalandet.

Han betonade den iranska befolkningens stolthet och engagemang för att försvara landets nationella tillgångar, inklusive dess kärn- och missilförmåga. Khamenei har levt i nästan total isolering sedan attacken den 28 februari, enligt rapporter från The New York Times. Högre ledare inom revolutionsgardet och regeringen undviker att träffa Khamenei av rädsla för att de ska spåras av Israel och bli måltavlor för ytterligare attacker.

Attacken i krigets inledning resulterade i döden av Mojtaba Khameneis far, Ayatollah Ali Khamenei, och en stor del av hans familj. Khamenei förväntas behöva använda protes efter att ha genomgått tre operationer på ett av sina ben. All kommunikation med Khamenei sker nu via handskrivna meddelanden som transporteras genom en komplex kedja av motorcyklar och bilar längs motorvägar och småvägar, vilket illustrerar den extrema säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda honom.

Situationen är ytterst spänd och risken för eskalering är hög. Denna utveckling understryker den bräckliga freden i regionen och behovet av en diplomatisk lösning för att undvika en katastrofal konflikt





