Mari-Louise Wernersson, förbundsordförande för Centerkvinnorna, kritiserar Kristdemokraternas förslag att avskaffa de öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen. Hon menar att detta förslag är ett steg bakåt för jämställdheten och riskerar att låsa in kvinnor i ekonomiskt beroende. Centerkvinnorna förespråkar istället en individualiserad föräldraförsäkring för att främja jämställdhet och en modern mansroll.

Kristdemokraterna föreslår att de öronmärkta månaderna i föräldraförsäkring en ska avskaffas, något som Centerkvinnorna s förbundsordförande Mari-Louise Wernersson starkt kritiserar. Hon menar att detta förslag är ett steg bakåt för jämställdhet en och riskerar att låsa in kvinnor i ekonomiskt beroende .

Wernersson argumenterar att de öronmärkta dagarna är det mest effektiva verktyget för att säkerställa att barn får båda sina föräldrar närvarande och att män tar ansvar för sitt föräldraskap. Genom att avskaffa dessa dagar, enligt Wernersson, återgår Sverige till ett föråldrat husmodersideal från 1950-talet. Enligt Försäkringskassan tar kvinnor idag mellan 70 och 80 procent av föräldradagarna innan barnet fyllt två år, vilket skapar ett ekonomiskt spargap där kvinnors genomsnittliga pension endast motsvarar 69 procent av männens.

Dessutom visar en rapport från riksdagen att kvinnor har en 30 till 40 procent högre risk att bli sjukskrivna för psykisk ohälsa, ofta på grund av det dubbla arbetet och den projektledarroll i hemmet som etableras under föräldraledigheten. Wernersson påpekar att Kristdemokraternas förslag inte bara är ett steg bakåt för jämställdheten utan också en ekonomisk bremskloss för kvinnor, som riskerar att få sämre löneutveckling och pension. Centerkvinnorna förespråkar istället en individualiserad föräldraförsäkring där varje förälder får sin egen, personliga föräldraledighet.

Detta skulle säkerställa att ansvaret för familjelivet delas lika och att jämställdheten blir verklighet. Wernersson menar att en individuell försäkring främjar en modern mansroll baserad på närvaro och ansvar, samtidigt som den ger kvinnor frihet att inte behöva välja mellan karriär och familj. Centerkvinnorna vill också återinföra och höja jämställdhetsbonusen samt införa en särskild VAB-bonus för föräldrar som turas om att vara hemma med sjuka barn.

Dessa åtgärder syftar till att stärka kvinnors ekonomiska ställning och främja en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten





