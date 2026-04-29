Centerpartiet ökar i opinionsmätning medan Socialdemokraterna kritiserar regeringens politik

En ny opinionsmätning från Ekot/Indikator visar att Centerpartiet har det högsta stödet sedan förra valet, medan Liberalerna också ökar. Samtidigt kritiserar Socialdemokraterna regeringens ekonomiska politik och presenterar en skuggbudget med förslag om bland annat en ny bankskatt. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch väljer att inte delta i Sveriges Radios partiledardebatt. Sverige befinner sig i ett allvarligt läge till följd av energikrisen och utvecklingen kring Hormuzsundet, enligt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Regeringen ger grönt ljus för två nya spår mellan Hässleholm och Lund.

Centerpartiet har det högsta stödet sedan förra valet, enligt en ny opinionsmätning från Ekot/Indikator. Partiet ligger på 6,4 procent i april, en ökning på 0,7 procentenheter från månaden innan.

Samtidigt ökar Liberalerna för andra mätningen i rad och ligger på 2,4 procent. Oppositionen ökar i mätningen och ligger nu 7,8 procent före Tidöpartierna.

Socialdemokraternas skuggbudget har väckt stark kritik från finansminister Elisabeth Svantesson. Hon menar att partiet ljuger och mörkar om sin egen politik samt fuskar med siffrorna.

Hon syftar på förslaget om en ny bankskatt på bankernas övervinster, något som Svantesson anser vara omöjligt att genomföra. Det går inte att ta på allvar, och det gör mig faktiskt förbannad, säger hon. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch väljer att inte delta i Sveriges Radios partiledardebatt Fördrink den 6 maj. Hon ersätts av Nike Örbrink.

Sveriges Radio hoppas att ett mingel i stället för en traditionell debatt ska öppna upp för ett annat samtal, där tankar och drömmar får ta plats i en rolig och avslappnad miljö. Socialdemokraterna presenterar sin vårbudgetmotion med skarp kritik mot regeringens ekonomiska politik. Partiet menar att Sverige är i ett sämre läge att hantera ekonomiska kriser än vad man hade behövt vara, och att regeringen skyller ifrån sig på omvärldshändelser. Vanligt folk har försakats, säger Mikael Damberg.

Partiet lägger fram förslag om totalt 2,8 miljarder kronor, finansierade med en ny tillfällig bankskatt på bankernas övervinster. Bland förslagen finns höjt barn- och studiebidrag, satsningar på fler elbilar och ellastbilar, bättre mat till äldre i äldreomsorgen och en kommission för kvinnohälsa. Sverige befinner sig i ett allvarligt läge till följd av energikrisen och utvecklingen kring Hormuzsundet, enligt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Hon välkomnar att regeringen nu medger att situationen kan få stora konsekvenser för Sverige, men kritiserar regeringen för att ha tonat ner situationen. Det är bra att regeringen har vaknat, men nu kräver det också att man agerar, säger hon. Regeringen bör enligt Andersson redogöra för hur samhällskritisk verksamhet ska säkras tillgång till bränsle de kommande månaderna. Partiet vill också se förbättrade möjligheter till korttidsarbete samt konkreta åtgärder för att minska oljeberoendet i transportsektorn.

Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att genom sitt motstånd mot ny grön teknik ha bidragit till ett ökat oljeberoende och därmed större sårbarhet. Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, skickade också en pik till finansminister Elisabeth Svantesson. Hon har lagt solskensprognoser gång på gång, som hon har fåt revidera ner. Bara när det gäller tillväxten för 2026 har regeringen reviderat tillväxtprognosen sex gånger, säger han.

Socialdemokraterna vill också lägga 400 miljoner kronor på elektrifiering i sin vårbudgetmotion. Av de pengarna ska 200 miljoner gå till en elbilsbonus och 200 miljoner till att ställa om den tunga fordonsflottan. Sverige har fasat ut utvecklingsbistånd till mer än tio länder och fortsätter att prioritera Ukraina i det fortsatta biståndet. Nu presenterar regeringen ett nytt humanitärt stöd på 2,73 miljarder svenska kronor som ska gå till människor som har det allra svårast.

Bakgrunden är bland annat det amerikanska organet USAID tillbakadragande. De nya svenska miljarderna ska enligt Dousa gå till de allra mest behövande i Sudan, Demokratiska republiken Kongo, och Myanmar. Bara i de här fyra nämnda länderna kommer svenskt stöd bidra till humanitära insatser för nästan 100 miljoner människor, säger Dousa. Regeringen ger grönt ljus för två nya spår mellan Hässleholm och Lund, uppger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff i Malmö





