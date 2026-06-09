Centerpartiet planerar regering med Andersson, tvistfinansiering blir vanligare i Sverige

Centerpartiet väntas presentera en regering med Magdalena Andersson som statsminister. Tvistfinansiering, en modell där en extern finansiär betalar kostnaderna för en rättsprocess, används allt oftare i kommersiella tvister med större ekonomiska värden. Modellen innebär att en extern finansiär betalar kostnaderna för en rättsprocess. Om tvisten förloras tar finansiären förlusten. Om den vinns får finansiären en avtalad del av ersättningen.

Centerpartiet ska enligt SVT väntas partiet presentera att man kommer att släppa fram en regering med Magdalena Andersson som statsminister om regeringens politik är förankrad i mitten och går i linje med Centerpartiet s krav på att jobben ska bli fler och att utsläppen ska minska.

Tvistfinansiering är fortfarande relativt okänt i Sverige, men används allt oftare i kommersiella tvister med större ekonomiska värden. Modellen innebär att en extern finansiär betalar kostnaderna för en rättsprocess. Om tvisten förloras tar finansiären förlusten. Om den vinns får finansiären en avtalad del av ersättningen.

För ett bolag som är noga med sina nyckeltal och inte vill att en stor tvist ska belasta resultatet är tvistfinansiering idealiskt, säger Oscar Holm, som är partner och medgrundare av Litigium. Tvistfinansiering kan också lösa affärsmässiga låsningar. Ett exempel är en företagsförsäljning där det finns en pågående tvist som köparen inte vill ta risk för. Då kan en extern finansiär ta över risken och göra det möjligt att genomföra affären.

Ett annat exempel är när flera ägare har olika syn på risk och kostnader i en tvist. Litigium finansierar oftast den part som har ett krav, men modellen kan även användas av den som blivit stämd – om det finns ett tydligt ekonomiskt värde att skydda, som till exempel patent eller en aktiepost. Finansieringen kan omfatta allt från advokatkostnader till expertutlåtanden och andra kostnader kopplade till tvisten.

Även förskottering av förväntat skadestånd är möjligt, och man kan på så sätt använda en tvist som finansieringskälla. Processen inleds med en bedömning av tvisten, utan kostnad för kunden. När underlaget är komplett tar det vanligtvis fyra till sex veckor att få beslut. Det finns i princip ingen nackdel med att undersöka möjligheten.

Man får en extern riskbedömning och kan samtidigt frigöra kapital, avslutar Oscar Holm





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