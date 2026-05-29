Centerpartiet släpper kravet på marknadshyror - en strategisk vändning

Centerpartiets ledare Thand Ringqvist meddelar att partiet drar tillbaka sitt krav på marknadshyror i nybyggda lägenheter. Beslutet ses som en gest för att underlätta regeringssamarbete med Socialdemokraterna.

Centerpartiet s ledare Thand Ringqvist har under förmiddagen skapat rubriker genom att meddela att partiet släpper sitt omstridda krav på marknadshyror i nybyggda lägenheter. Beskedet kom under en pressträff där Ringqvist motiverade beslutet med att kravet blockerade andra viktiga förslag inom bostadspolitiken.

Denna kursändring ses som en strategisk manöver för att underlätta framtida regeringsförhandlingar, särskilt med Socialdemokraterna. Centern har länge profilerat sig som ett marknadsliberalt parti, men med detta beslut signalerar man en vilja att kompromissa för att nå politisk stabilitet. Beskedet har väckt reaktioner från flera håll. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin välkomnade Centerns beslut och betonade vikten av samarbete över blockgränserna.

Samtidigt uttryckte Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kritik och kallade beslutet för en eftergift som inte löser bostadsbristen. Tidigare har Vänsterpartiet motsatt sig marknadshyror, och frågan var en avgörande orsak till regeringskrisen 2021 då Stefan Löfven störtades. Med detta beslut hoppas Centern undvika en liknande konflikt i framtiden. I en intervju med Dagens Nyheter kommenterade Centerpartiets Anders W Jonsson partiledarens inställning till statsministerfrågan.

Han menade att Magdalena Andersson är den enda rimliga kandidaten för Centern, trots att Ringqvist officiellt även nämner Ulf Kristersson som ett alternativ. Jonsson påpekade att Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna gör Kristersson oacceptabel för Centern. Samtidigt besökte partisekreterarna från Centern och Socialdemokraterna en biogasanläggning i Norrköping, vilket tolkades som ett tecken på ett allt närmare samarbete mellan partierna. Analytiker menar att Centerns beslut att släppa marknadshyrorna är ett pragmatiskt drag för att öka chanserna att ingå i en framtida regering.

Det folkliga stödet för marknadshyror är lågt, och genom att ge upp kravet kan Centern positionera sig som en konstruktiv kraft i politiken. Frågan är dock om detta räcker för att överbrygga de ideologiska skillnaderna mellan Centern och Socialdemokraterna, särskilt i ekonomiska frågor. Centerns ekonomiska politik ligger fortfarande till höger om Tidöpartierna, och en gemensam regering skulle kräva fler kompromisser. Sammanfattningsvis markerar dagens besked en tydlig kursändring för Centerpartiet.

Partiet signalerar att man prioriterar regeringssamarbete framför enskilda sakfrågor. Samtidigt återstår många frågetecken kring hur ett framtida samarbete med Socialdemokraterna konkret skulle se ut. En sak är dock säker: den politiska kartan ritas om inför nästa val, och Centerns beslut kan få långtgående konsekvenser för svensk politik





