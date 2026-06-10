En ny rapport från Arena Idé visar att Centerpartiet står långt ifrån de rödgröna partierna i arbetsmarknadspolitiken. Om Tidöpartierna och SD vinner valet kan förstatligande av a-kassan och en begränsning av sympatiåtgärder vid strejk väckas till liv nästa mandatperiod.

En ny rapport från Arena Idé visar att Centerpartiet står långt ifrån de rödgröna partierna i arbetsmarknadspolitiken. Om Tidöpartierna och SD vinner valet kan förstatligande av a-kassan och en begränsning av sympatiåtgärder vid strejk väckas till liv nästa mandatperiod.

Arbetsrätten har blivit cementerad efter LAS-uppgörelsen 2021 och det uppföljande riksdagsbeslutet 2022. Nu vill inget parti, förutom Vänsterpartiet, ta tag i den frågan. En stor skiljelinje mellan partierna är Arbetsförmedlingens framtid. På högersidan vill Kristdemokraterna lägga ner myndigheten i sin nuvarande form och att verksamheten tas över av kommunen och privata aktörer.

Sverigedemokraterna vill utreda frågan innan det sker några stora förändringar. Moderaterna och Liberalerna ger inga tydliga besked. Även bland oppositionspartierna skiljer sig ståndpunkterna åt. Centerpartiet vill att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form avvecklas och att den arbetsförmedlande verksamheten ska tas över av privata aktörer.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill stärka Arbetsförmedlingen och att dess närvaro ska öka i hela landet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker också att privatiseringen har gått för långt och Vänsterpartiet vill helt avbryta den. Inför förra valet lovade SD att man skulle ta bort karensavdraget i kontaktyrken, som vård och skola, men man har inte drivit det under mandatperioden.

Partierna till höger, inklusive Centerpartiet, vill ha en så kallad proportionalitetsprincip - att fackliga sympatiåtgärder måste stå i proportion till skadan de innebär för tredje part - vilket skulle begränsa omfattningen av fackens stridsåtgärder. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot en försvagning av strejkrätten. Tidöpartierna har förvisso inte lyft frågan sedan 2022, men frågan skulle kunna dyka upp under nästa mandatperiod. Särskilt i ljuset av Tesla-konflikten.

A-kassan är också en stor fråga och den har omformats under mandatperioden. Enligt rapporten har den snabbare avtrappningen inneburit en försämring av arbetslöshetsförsäkringen, något som särskilt drabbar dem som är arbetslösa länge. Inför valet 2022 lovade Sverigedemokraterna att man inte skulle försämra a-kassan, men partiet röstade ändå igenom förändringarna tillsammans med övriga Tidöpartier. Ett stort löftesbrott, menar Mats Wingborg.

Samtidigt som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej till förslaget om avtrappningen ville Centerpartiet att den skulle bli ännu brantare. Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill även införa en obligatorisk a-kassa som inte är kopplad till fackförbunden. Det innebär att facket inte har inflytande över a-kassan, vilket skulle påverka den fackliga anslutningsgraden. Sammantaget skulle ett fortsatt styre med Tidöpartierna, där Sverigedemokraterna får hälften av ministerposterna, kunna förflytta gränserna och försvaga facket.

Två viktiga saker att hålla ögonen på är det fackliga inflytandet över a-kassan och sympatiåtgärder, säger Mats Wingborg. Men även en rödgrön regering som är beroende av Centerpartiet kan få konsekvenser på det arbetsmarknadspolitiska området, framhäver Mats Wingborg. Det är väldigt tydligt att Centerpartiet står till höger om Tidöpartierna i flera frågor, till exempel a-kassan





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Centerpartiet Tidöpartierna SD Arbetsmarknadspolitik A-Kassan Sympatiåtgärder Strejkrätt

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