Centerpartiet väljer Socialdemokraterna - och därmed Vänsterpartiet

Centerpartiet ger sitt stöd till en Socialdemokratisk regering med Magdalena Andersson som statsminister, en handling som också innebär ett samarbete med Vänsterpartiet. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist försöker minimera V:s inflytande men erkänner att parlamentarisk matematik gör det nästan omöjligt att undvika. Danmark är ett aktuellt exempel där ett liknande liberalt-centerparti valde en minoritetsregering vilket gav ett exkommunistiskt partis inflytande. I Sverige är Vänsterpartiet storsjälvt i sin kravställning och kommer förmodligen att kunna påverka politiken trots C:s motvilja.

Centerpartiet har valt att ge sitt stöd till Socialdemokraterna och därmed också till Vänsterpartiet i regeringsbildningsprocessen, meddelade partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på tisdagen. Hon motiverade beslutet med att Moderaterna genom sitt samarbete med Sverigedemokraterna har diskvalificerat sig som potentiell partner för Centerpartiet , vilket lämnar endast en väg framåt.

Denna utveckling var förutsägbart efter Decemberöverenskommelsen, där parlamentariska förhållanden gjorde att Socialdemokraterna måste regera med stöd från vänstern. Partiet strävar fortfarande efter att minimera Vänsterpartiets inflytande och säger nej till att dela in ministerpost, men realistically måste de förhålla sig till Vänsterpartiets tidigare starka krav på inflytande vid stödanden.

Thand Ringqvists förhoppning om att Centerpartiet ska bli så stort att Vänsterpartiet blir onödigt är svårt att förverkliga, då Centerpartiet i nuläget är det minsta partiet bland den vänsterorienterade blocken och S, MP och C tillsammans saknar majoritet utan Vänsterpartiets stöd. Att försöka undgå Vänsterpartiets inflytande genom att bara säga nej till V är därmed ingen hållbar strategi.

För att belysa hur en sådan situation kan utvecklas kan man titta på Danmark, där ett analogt liberalt-centerparti, Moderaterne, under Lars Løkke Rasmussen valde att stödja en minoritetsregering bestående av Socialdemokratiet tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och med stöd från Enhedslisten och Alternativet. Detta lett till att även en.exkommunistiska Enhedslisten fick inflytande över politiken, vilket resulterade i bl.a. marknadsreformer hyresmarknaden och återinförandet av en ledig dag.

Det är osannolikt om den svenska vänstern ledd av Nooshi Dadgostar skulle vara mindre intresserad av inflytande än sina danska motsvarigheter, särskilt med tanke på att Vänsterpartiet har ett kongressbeslut om att de måste ingå i alla regeringar de stöder. Elisabeth Thand Ringqvist har sålunda inte bara valt Magdalena Andersson som statsminister, hon har också indirekt valt att inkludera Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet i regeringskonstellationen. Att komma ifrån detta är omöjligt.

Slutsatsen är att Centerpartiets beslut att stödja Socialdemokraterna oavsett villkor automatiskt öppnar för Vänsterpartiets inflytande, trots partiledarens försök att distansera sig från detta. Parlamentarisk matematik och historiska exempel från Danmark visar att en minoritetsregering som stöds av flera småpartier ofta leder till att alla dessa partier får inflytande i utbyte för sitt stöd. För Centerpartiet blir valet att försöka minimera detta inflytande en kamp mot de samlade makten hos Vänsterpartiets röster, en kamp som de förmodligen kommer att förlora.

Elisabeth Thand Ringqvists roll i denna process blir således både nyckelinnehavare för möjligheten av en S-myndig regering och en person som tvingats acceptera en politisk verklighet som strider mot hennes tidigare uttalanden om att hålla Vänsterpartiet borta från ministerpost och inflytande





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