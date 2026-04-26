Centerpartiet vill höja straffen för vuxna som utnyttjar unga i brottslig verksamhet

Centerpartiet föreslår att straffet för vuxna som involverar unga i brott ska höjas till åtta års fängelse. Partiet vill också öka fokuset på illegala vapen och förespråkar en bredare strategi för att förebygga brott och skydda unga från kriminalitet.

Centerpartiet föreslår att straffet för vuxna som involverar unga i brott ska höjas från dagens fyra år till åtta års fängelse. Partiets rättspolitiska talesperson Ulrika Liljeberg understryker också behovet av ett ökat fokus på illegala vapen, som spelar en central roll i den ökade gängkriminalitet en.

Hon menar att partierna under den senaste mandatperioden har skärpt sina förslag, men att Centerpartiet nu vill gå ännu längre än regeringen och Sverigedemokraterna. Enligt Liljeberg är det viktigt att straffa de vuxna som lockar in unga i brottslig verksamhet, samtidigt som man fortsätter att avstå från att fängsla barn under 15 år.

Regeringen vill sänka straffbarhetsåldern till 13 år, men Centerpartiet förespråkar i stället att hålla kvar 15-årsgränsen och istället höja straffen för de vuxna som utnyttjar unga i brottslig verksamhet. Tidöpartierna föreslår att höja fängelsestraffen till sex år, medan Centerpartiet vill höja det till åtta år för att markera allvaret i brotten. Liljeberg betonar att brottsofferperspektivet måste stå i centrum och att även barn som begår brott ska lagföras och omhändertas, till exempel genom placering på Sis-hem.

För att förebygga brott krävs enligt Liljeberg ett brett arbete, från hjälp med skolan till åtgärder för att stärka ungas psykiska hälsa. I en följdmotion till regeringens förslag i nästa vecka kommer Centerpartiet att trycka på för ett större fokus på höjda straff för brott begångna med illegala vapen. Partiet menar att det är nödvändigt att ta itu med den ökade tillgången till vapen som används i gängkriminaliteten.

Ulrika Liljeberg, som är åklagare i grunden, poängterar att det är viktigt att inte lägga skulden på de unga utan att fokusera på de vuxna som utnyttjar dem. Hon understryker också att det krävs en samlad insats från samhället för att minska den grova kriminaliteten och skydda de unga från att dras in i brottslig verksamhet. Centerpartiet vill se en bredare strategi som inkluderar både förebyggande åtgärder och skärpta straff för de vuxna som står bakom brotten.

Partiet menar att det är viktigt att visa allvar i kampen mot gängkriminaliteten och att de föreslagna åtgärderna är nödvändiga för att minska brottsligheten och skydda de unga i Sverige





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Förslag från C – halvera priset på korta SL-resorCenterpartiet vill halvera priset på SL-resor som varar under 30 minuter, det rapporterar lokaltidningen Mitt i.

Replik: Svartmålning för att dölja svag politikEU-minister Jessica Rosencrantz försöker måla ut Centerpartiet som företagarfientligt för att dölja de verkliga problemen: en regering som gärna poserar på techkonferenser men vars politik skadar entreprenörskap, bromsar tillväxten, och raserar tilliten mellan människor, skriver Elisabeth Thand Ringqvist (C)...

Vi står på techentreprenörernas sidaCenterpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist tycker att svenska ’tech bros’ har fel åsikter. I ett andetag gör hon klart att Centerpartiet inte står på våra hårt arbetande entreprenörers sida, utan hellre ägnar sig åt att underminera alla som inte delar hennes krav på en vänstersväng, skriver Jessica Rosencrantz, EU-minister (M).

Centerpartiet kritiserar regeringen efter Ayla-utvisningCenterpartiet riktar skarp kritik mot regeringen efter att Ayla, en ung kvinna som arbetar inom LSS, utvisats. Partiet föreslår en återvändandehub på Migrationsverket och ökat stöd för snabbare handläggning av utvisningsärenden, särskilt gällande unga och arbetskraftsinvandrare. Kritik riktas mot migrationsminister Johan Forssell och regeringens hantering av tonårsutvisningar.

Socialdemokraterna spelar på nationella strängar inför första majSakine Madon och PJ Anders Linder analyserar valkampanjen och regeringsbildningen. Socialdemokraterna förbereder sig för första maj med budskapet 'Vi älskar Sverige', men meddelandet är dubbelt. Partiet vill både återuppbygga det gamla Sverige och samtidigt visa nationell stolthet. Magdalena Andersson har tidigare uttryckt önskan om att flaggan ska hissas på varje torg. En strategi som skiljer sig från andra europeiska socialdemokratiska partier.

Centerpartiet kritiserar Tidöpartiernas politik efter utvisningsbeslutCenterpartiet anser att Tidöpartiernas politik leder till att Ayla Rostami, 21, utvisas till Iran. Migrationsminister Johan Forsell avfärdar kritiken och hänvisar till lagstiftning som Centerpartiet tidigare röstat för. Debatten handlar om tonårsutvisningar och möjligheten att stanna i Sverige efter att ha vuxit upp här.

