Centerpartiets svängning: Thand Ringqvist överger Kristersson - siktar på mittenregering

Elisabeth Thand Ringqvist meddelar att Ulf Kristersson inte längre är statsministerkandidat för Centerpartiet. Partiet satsar nu på att ersätta Vänsterpartiet i en S-ledd regering tillsammans med Miljöpartiet. En ny opinionsmätning visar tre möjliga regeringsalternativ inför valet.

Elisabeth Thand Ringqvist , partiledare för Centerpartiet , meddelade i veckan att hon inte längre ser Ulf Kristersson som en möjlig statsministerkandidat. Detta markerar en tydlig omsvängning från våren, då hon öppnade för att Centerpartiet hade två statsministerkandidater: Magdalena Andersson och Ulf Kristersson .

Den utlösande faktorn var Kristerssons närmande till Sverigedemokraterna, inklusive inbjudan till SD att medverka i regeringen. I en intervju i Studio Ett förklarade Ringqvist att Centerpartiets nya mål är att ersätta Vänsterpartiet i en socialdemokratiskt ledd regering. Hon betonade att partiet siktar på att bli fjärde största parti och tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bilda en egen majoritet.

'De enda som vill ha Vänsterpartiet i regering är Vänsterpartiet själva', sade hon, vilket understryker ambitionen att marginalisera Vänsterpartiets inflytande. En ny opinionsmätning från SVT/Verian, publicerad på lördagen, ger en fingervisning om hur de politiska blocken står sig inför nästa val. Mätningen visar på tre realistiska regeringsalternativ. Först finns vänsterregeringen bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Detta block samlar enligt mätningen 176 mandat, vilket ger en bekväm majoritet i riksdagen. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet går starkt fram i storstäderna, och trots att Socialdemokraterna tappar något är vänsteralternativet fortsatt starkt. Det andra alternativet är Tidösidans regering med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som dock tvingas klara sig utan Liberalerna då de enligt mätningen åker ur riksdagen. Tillsammans får dessa partier 153 mandat, långt ifrån majoritet.

Det tredje alternativet, som nu aktualiserats av Centerpartiets utspel, är en mittenregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Detta block får 164 mandat enligt mätningen, vilket innebär att man saknar 11 mandat för att nå den trygga majoriteten på 175 mandat. För att Centerpartiets dröm om en mittenregering ska förverkligas krävs en betydande väljarström. Om man utgår från samma antal röstande som i valet 2022, drygt 6,5 miljoner, behöver blocket S+C+Mp cirka 200 000 ytterligare röster för att nå majoritet.

För Tidösidan ser det dystrare ut: om Liberalerna inte klarar fyraprocentsspärren krävs över 400 000 extra röster. Skulle däremot Liberalerna lyckas ta sig in i riksdagen minskar behovet till omkring 200 000 röster. I nuläget placerar sig alltså Tidöpartierna på bronsplats, medan mittenregeringen tar silver och vänsterregeringen guld. Mycket kan dock förändras fram till valet.

Enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) för ett par veckor sedan är hela 20 procent av väljarna osäkra - och dessa är genuint obestämda, utan att luta åt något parti. Det är denna grupp som troligen kommer att avgöra valutgången. Framför allt Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sätter sin tilltro till att locka över dessa osäkra väljare till Tidösidan. Men om det verkligen finns 400 000-450 000 nya väljare att hämta där är den stora frågan.

Väljarnas osäkerhet och de snabba svängningarna i opinionen gör att alla utspel och strategiska beslut kan få stor betydelse. Centerpartiets nya inriktning kan vara en game-changer, men det återstår att se om väljarna köper konceptet. De kommande månaderna kommer att bli avgörande för hur den svenska politiska kartan ritas om inför nästa val





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